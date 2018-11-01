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Дорого заплатите: британский министр снова грозит России

Британский МИД пригрозил России «очень высокой ценой»

Россия «дорого заплатит», если не изменит свое поведение, пригрозил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. Он возложил на Москву вину за войну с Грузией в 2008 году, обвинил в присоединении Крыма, кибератаках и химической атаке в Солсбери. При этом глава Форин-офиса заявил, что хотел бы вернуть РФ в «международную систему, основанную на правилах».

Лондон хотел бы вернуть Россию в «регулируемую международную систему», заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант, выступая вечером 31 октября в исследовательском институте Policy Exchange. Кроме того, он подчеркнул, что Москва «заплатит очень высокую цену», если не изменит свое «поведение».

«До недавней поры я думал, что Россия хочет быть частью международной правовой системы, мы были очень рады возможности совсем новых отношений с Россией в сравнении с тем, что было во времена СССР»,

— отметил Хант.

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По его словам, российско-британские отношения начали ухудшаться после войны России с Грузией в Южной Осетии в 2008 году. Масла в огонь подлило и воссоединение Крыма с Россией (Лондон считает, что в 2014 году РФ «аннексировала» полуостров). В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Выступая перед публикой и говоря о желании вернуть Россию в международную систему, Хант оговорился и назвал ее «Китаем», что вызвало смех в зале. Он извинился перед китайскими слушателями и продолжил.

«Принимаемые британскими властями меры направлены не против русского народа, а против российского «режима», — передает слова британского министра НСН. По его мнению, Кремль «дестабилизирует мировой порядок».

«Были кибератаки, нападение с применением химического оружия в Солсбери», — добавил Хант.

При этом 8 октября британский МИД отказался дать объяснения в связи с сообщениями СМИ о подготовке Лондоном кибератак против России. По данным пресс-службы посольства РФ в Лондоне, в полученном ответе британского внешнеполитического ведомства нет никаких дополнительных подробностей относительно прозвучавших обвинений. В посольстве отметили, что Великобритания подтвердила наличие у нее киберпотенциала, однако заявила, что воспользуется им только в соответствии с нормами международного права. Кроме того, Лондон посоветовал рассматривать публикации в СМИ как проявление свободы слова.

Джереми Хант и раньше грозился, что Россия «дорого заплатит». Месяц назад глава МИД Великобритании заявил, что собирается «покончить с сетью агентов ГРУ» в Соединенном Королевстве.

Он подчеркнул, что «русские дорого заплатят», если Москва не будет играть по международным правилам и продолжит «запугивать Соединенное Королевство», используя химическое оружие.

Новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пришел на смену Борису Джонсону и уже известен своей критикой в адрес России — впрочем, этим отличаются все главы британского внешнеполитического ведомства последних лет.

В политику Хант пришел в 2005 году, он был избран в парламент от Консервативной партии, активно работал над проектом Олимпиады — 2008 в Лондоне и был назначен на пост «теневого министра культуры». Теневой министр — представитель оппозиционной парламентской партии, который контролирует деятельность министра из правящей партии.

В 2010 году консерватор Хант стал министром культуры, спорта и массовых коммуникаций. Наконец, в 2012 году его назначили на пост главы минздрава, где он и служил до назначения на пост министра иностранных дел.

Посольство России в Великобритании считает, что Лондон пытается выстроить международный антироссийский фронт, заменяя объективную реальность голословными обвинениями, передает ФАН.

Пресс-секретарь дипмиссии напомнил, что британские власти заняли «безответственную позицию» при расследовании «дела Скрипалей», без объяснения отказавшись от взаимодействия с Россией «в расследовании отравления двух российских граждан на британской земле». По его словам, это говорит о том, что «консервативному правительству есть что скрывать, раз оно боится открытого и честного сотрудничества».

«Это объективная реальность, которую Лондон уже долгое время пытается подменить эмоциональными призывами и голословными обвинениями, стремясь на этой основе выстроить международный антироссийский фронт»,

— подчеркнул представитель посольства. Он добавил, что «очередные обвинительные заявления в адрес России не имеют ничего общего с реальными фактами и действительностью».