Каин и Авель: в Киеве объяснили концепцию «братских народов»

Улучшение отношений между Украиной и Россией зависит в первую очередь от российской стороны, заявил заместитель министр по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Георгий Тука.

Реклама

«Я не думаю, что у украинской части общества, которая именует себя «элитой», доминирует какое-то предвзятое отношение к русскому народу», — заявил Тука. Он добавил, что сроки примирения зависят от Москвы и этот «шаг доброй воли возможен лишь при наличии «обоюдного желания».

Тука подчеркнул – он никогда не считал русский народ «братским», и ему «само такое понятие чуждо». Замминистра задался также риторическим вопросом:

«Если мы братья, тогда кто из нас Каин, а кто — Авель?». При этом Тука все же выразил надежду, что Россия и Украина «смогут примириться».

Напомним, Каин и Авель — сыновья Адама и Евы; Каин совершил грех братоубийства. Клише о «братских народах» было заимствовано из советской риторики о «дружбе народов»: концепция Советского союза предполагала, что между населяющими его народами не может быть противоречий из-за братских отношений.

Сейчас отношения между Россией и Украиной весьма напряжены. Ранее МИД России получил ноту о непродлении договора о дружбе с Москвой. С 1 апреля этот документ прекратит действие. О направлении ноты ранее заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Действия Киева в Москве расценивают как «деструктивный шаг», который наносит ущерб прежде всего гражданам самой Украины.

Климкин добавил, что Россия «фундаментально» нарушила договор, и поэтому его действие не может быть продлено. Украинский министр перечислил также конкретные нарушения, которые, как считают в Киеве, якобы нарушила РФ: в частности, речь идет о «вооруженной агрессии против Украины», «гибридной войне», экономическом давлении и нарушении прав украинских граждан.

Указ о непродлении Договора о дружбе был подписан президентом Украины Петром Порошенко еще 17 сентября. Таким образом, Киев в одностороннем порядке прекратил действие соглашения.

В свою очередь, в департаменте информации и печати МИД России отметили, что такой шаг Порошенко нанесет значительный ущерб национальным интересам самой Украины. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что сожалеют о разрыве Договора, и назвали прекращение его действия «деструктивным шагом».

«Украинское руководство не гнушается оставить о себе след в истории как о политиках, нанесших колоссальный урон российско-украинским отношениям», — говорится в заявлении МИД РФ. Российские дипломаты выразили надежду, что в будущем кризис в отношениях между Москвой и Киевом будет преодолен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот шаг, назвал идею Киева неразумной, пояснив, что российско-украинские отношения и без того находятся в глубочайшем кризисе.

В российском Министерстве иностранных дел выразили «глубокое сожаление» в связи с разрывом Договора и назвали прекращение его действия «деструктивным шагом». По мнению дипломатов, Порошенко разрывом соглашения преследует свои «политические амбиции» и «обслуживает чуждые геополитические интересы».

При этом в июле 2017 года в интервью изданию «Апостроф» замминистра по делам оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что у властей страны нет юридических доказательств присутствия ВС России в Донбассе. «Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — рассказал Тука.

Российские власти неоднократно заявляли, что отечественных Вооруженных сил на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нет и не было.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной прекращал действие старого Договора, заключенного еще до распада СССР между РСФСР и Украинской ССР в 1990 году. Этот документ был первым в своем роде и определял отношения двух республик советского государства. Согласно шестой статье Договора, стороны обязывались признавать и уважать территориальную целостность друг друга в существовавших на тот момент в рамках СССР границах. Новый документ 1997 года подтверждал этот тезис в своей второй статье.