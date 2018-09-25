Верните деньги: Трамп выступает на Генассамблее ООН. LIVE

На этот раз мировые лидеры знают, чего ожидать от американского лидера. За время своего президентства Трамп успел выйти из Транс-Тихоокеанского торгового партнёрства, Парижского соглашения по климату и ЮНЕСКО — организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Трамп неоднократно ставил под сомнение актуальность НАТО, полезность других международных объединений и организаций, оскорблял лидеров государств, которые являются союзниками США, а также отказался от курса бывшего президента США Барака Обамы на сближение с Кубой. В декабре прошлого года, вопреки совету своей команды помощников по вопросам национальной безопасности, он признал Иерусалим столицей Израиля.

Станет ли сегодняшняя речь Трампа логичным продолжением его уже устоявшейся политики или нас ждут какие-то сюрпризы — мы узнаем уже в самое ближайшее время.