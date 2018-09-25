Верните деньги: Трамп выступает на Генассамблее ООН. LIVE

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Гуттереш переходит от общего к частному и перечисляет самые острые проблемы современности: израиле-палестинский конфликт, ядерное нераспространение, кризис системы мировой торговли, ущемление прав человека.
Упоминает генсек и «недавние случаи использования химического оружия». Камера трансляции на этих словах оборачивается на сирийского постпреда, однако генсек организации на личности не переходит.
Генсек ООН говорит о балансе сил и многополярном мире. В своей речи он упоминает баланс сил, который существовал в Европе перед Первой мировой войной. Хотя напрямую генсек об этом не говорит, параллель с сегодняшним днем прочерчивается довольно очевидно.
Итак, заседание началось. Первое слово берет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Свою речь он начинает с того, что обозначает главную проблему сегодняшнего дня: в мире не хватает доверия.
При этом на сегодняшнем заседании речь Трампа — не единственное событие, заслуживающее внимания. В программе сегодняшнего дня также запланированы выступления генсека ООН Антониу Гутерреша, лидеров Бразилии, Эквадора, Руанды, Мексики, Сейшельских островов, Перу, королевства Иордании, Катара, Финляндии, Хорватии, Тоголезской республики и ЮАР.
Кроме того, на Генассамблее выступят президенты Франции, Турции и Ирана Эммануэль Макрон, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани, чьи отношения с Трампом можно считать как минимум натянутыми. Посмотрим, что интересного они скажут сегодня.
На этот раз мировые лидеры знают, чего ожидать от американского лидера. За время своего президентства Трамп успел выйти из Транс-Тихоокеанского торгового партнёрства, Парижского соглашения по климату и ЮНЕСКО — организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.
Трамп неоднократно ставил под сомнение актуальность НАТО, полезность других международных объединений и организаций, оскорблял лидеров государств, которые являются союзниками США, а также отказался от курса бывшего президента США Барака Обамы на сближение с Кубой. В декабре прошлого года, вопреки совету своей команды помощников по вопросам национальной безопасности, он признал Иерусалим столицей Израиля.
Станет ли сегодняшняя речь Трампа логичным продолжением его уже устоявшейся политики или нас ждут какие-то сюрпризы — мы узнаем уже в самое ближайшее время.
Однако после предыдущей Генассамблеи ситуация в мире значительно изменилась. Союзники президента США, которые раньше защищали избитый лозунг Трампа «Америка прежде всего» (America First), настаивая на том, что «Америка прежде всего» не означает «только Америка», ушли. На их месте находятся сторонники нерушимого государственного суверенитета, которые разделяют убежденность в том, что многие институты, созданные после Второй мировой войны для поддержания международного порядка, либо устарели, либо нуждаются в серьезном пересмотре.
Речь Трампа на сегодняшнем заседании Генассамблеи уже стала причиной многочисленных спекуляций со стороны СМИ. Портал Axios, например, со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что центральной темой выступления американского президента будет «реформа международной торговли».
Эту информацию в Белом доме не подтверждали, но и не опровергли. Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер в ходе своей речи поговорит о суверенитете государств. Эту тему Трамп затрагивал и на прошлой Генассамблее.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня в Нью-Йорке пройдет шестое пленарное заседание 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН — одно из самых интригующих событий ассамблеи этого года. В главном зале штаб-квартиры ООН выступят лидеры шестнадцати государств, среди которых и президент США Дональд Трамп.
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