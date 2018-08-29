«Нацистское подполье»: как протесты добивают Меркель

В Германии с воскресенья, 26 августа, продолжаются митинги с требованиями высылки из страны беженцев и отставки канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Протесты вспыхнули в саксонском городе Хемниц после массовой драки, приведшей к смерти 35-летнего гражданина ФРГ Даниэля Хиллига.

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Потасовка между Хиллигом и выходцами из Сирии (23 года) и Ирака (22 года) в ночь на 26 августа после городского праздника переросла в драку с участием 10 человек. Во время поножовщины, начавшейся со словесной перепалки, Хиллигу были нанесены многочисленные ранения, из-за которых он скончался.

Всего в потасовке участвовали около 10 человек разных национальностей. Изначально за гражданина Германии пытались вступиться двое прохожих 33 и 38 лет,один из которых — россиянин Дмитрий Д. Оба мужчины пострадали в драке и находятся в госпитале. В посольстве РФ отметили, что угрозы жизни гражданину России нет, позже с ним встретятся сотрудники российской дипмиссии.

Полиция уже арестовала выходцев из Сирии и Ирака, подозреваемых в убийстве Хиллига.

Сотрудники правоохранительных органов задержали их при попытке скрыться с места происшествия.

Протесты в Хемнице

Инцидент в Хемнице вызвал немедленную реакцию местных жителей — уже на следующий день, 26 августа, в центре Хемница собрались около 100 человек. Инициатором проведения акции стала правоконсервативная партия «Альтернатива для Германии». Шествие носило мирный характер — участники просто возложили цветы и произнесли речи, после чего разошлись.

Однако в тот же день в Хемнице состоялся второй митинг, в котором, по данным полиции, приняли участие уже от 800 до 1000 человек. Акцию организовали футбольные фанаты движения «Kaotic Chemnitz», которое Федеральное ведомство по охране относит к числу правоэкстремистских организаций. Призывы выйти на акцию протеста «Kaotic Chemnitz» распространила в социальных сетях.

Фоторепортаж: Беспорядки в Германии после убийства мигрантами местного жителя __is_photorep_included11929693: 1

Протестующие вышли на улицы, скандируя ксенофобские лозунги и требуя высылать иммигрантов из страны, а заодно призывая к отставке канцлера ФРГ Ангелы Меркель, по решению которой в 2015 году Германия приняла порядка миллиона беженцев.

В какой-то момент участники акции начали швырять в сдерживавших толпу полицейских пластиковые бутылки. Всего во время протестов пострадали 20 человек — 18 участников акции и двое полицейских. Параллельно в Хемнице развернулось контрпротестное движение — в город начали прибывать антифашистские группы, которые провели собственные акции.

Как отмечает в беседе с «Газетой. Ru» руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов, возникновение контрпротестного движения, выступившего против правых радикалов, является позитивным знаком. «Участники встречных акций сказали «нет» национализму, правому радикальному отношению к мигрантам. И не факт, что нацистское начало и праворадикальное с «Альтернативой для Германии» возьмет верх», — рассуждает эксперт.

Белов также выразил мнение, что «нацистское подполье давно поджидало возможность показать свой звериный оскал». «Возможно, они хотели добиться популярности — и теперь добились. Они использовали убийство [Даниэля Хиллига] как спусковой крючок, и у них все получилось», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

Реакция властей

Комментируя убийство гражданина ФРГ и протестные акции в Хемнице, канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что в конституционном государстве нет места преследованию иностранных граждан. «У нас есть видеозаписи, на которых запечатлены травля, бунт, ненависть на улицах, и это идет вразрез с верховенства закона», — возмутилась германский лидер.

Она также выразила свои соболезнования родственникам погибшего в уличной потасовке с мигрантами Даниэля Хиллига. Произошедшее канцлер охарактеризовала как «ужасную трагедию», отметив при этом, что последовавшие за ней протестные акции и беспорядки в любом случае недопустимы.

Меркель также дала понять, что, если Саксонии потребуется «дополнительная помощь для наведения порядка», государство с готовностью ее предоставит.

Кроме того, она похвалила правоохранительные органы региона за «предотвращение еще большего насилия». При этом ряд политиков не разделили данную позицию — события в Хемнице вызвали критику в адрес полицейских, сдерживавших протестующих.

Так, член Левой партии Керстин Кедиц в комментарии для агентства DPA отметила, что сотрудникам правоохранительных органов следовало оперативнее реагировать на беспорядки. «Почему было потрачено так много времени на стягивание сил [полиции]? Когда появляется информация о том, что кого-то убили во время городского фестиваля, полиция должна быть готова вмешаться», — негодовала Кедиц.

Новая головная боль Меркель

Очередной всплеск истерии по поводу миграционной политики ФРГ может крайне негативно сказаться на и без того шатких позициях канцлера. «Конечно, для самой Германии это обострение политической борьбы, оппозиция воспользовалась этим случаем, чтобы покритиковать правительство, Зеехофера, Меркель», — констатирует Владислав Белов.

В свете последних событий важно, как они скажутся на предстоящих 14 октября региональных парламентских выборах в Баварии, где очень силен антимигрантский вектор.

Действующий премьер-министр Баварии Маркус Зедер представляет Христианско-социальный союз, выступавший за изменения в миграционном законодательстве Германии этим летом.

Всего пару месяцев назад Меркель едва удалось удержать от распада правящую коалицию, формирование которой после выборов прошлого года стоило ей больших трудов. В середине июня министр внутренних дел Германии и лидер ХСС Хорст Зеехофер потребовал от канцлера в срочном порядке изменить правила приема беженцев в ФРГ. Канцлер, в свою очередь, настаивала, что подобные изменения должны проводиться на общеевропейском уровне, а не в одностороннем порядке. В итоге 15 июня Меркель выдвинули ультиматум — в течение двух недель она должна была убедить лидеров ЕС в необходимости преобразований в общеевропейской миграционной политике.

На саммите ЕС в конце июня европейские лидеры сумели согласовать основные пункты плана борьбы с миграционным кризисом, а лидер ФРГ также договорилась с рядом европейских стран о высылке из Германии части беженцев, которые были зарегистрированы в других государствах, когда впервые пересекли границу ЕС. Однако эскалация конфликта ХДС и ХСС продолжалась еще некоторое время — Меркель пришлось еще несколько дней вести переговоры с Зеехофером, чтобы убедить его не покидать свой пост и сохранить коалицию.

Между тем Владислав Белов указывает на тот факт, что после событий в Хемнице у германского правительства появился повод закручивать законодательные гайки в вопросе регулирования пребывания беженцев на территории ФРГ. В то же время эксперт отмечает, что реформы в этой сфере проводятся еще с 2016 года.

Те меры, о которых в июле договорились Меркель и Зеехофер, подразумевают в том числе создание специальных лагерей для беженцев на границе с Австрией — основным коридором, по которому мигранты прибывают в ФРГ. Кстати, один из таких лагерей планируют построить в непосредственной близости от Хемница, где ситуация с мигрантами обстоит куда хуже, чем в целом по стране. Количество мигрантов, прибывших в саксонский город с момента начала миграционного кризиса в 2015 году, в 2,5 раза превосходит средний показатель по Германии.