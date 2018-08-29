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«Нацистское подполье»: как протесты добивают Меркель

Чем новая волна миграционной истерии опасна для Меркель

Миграционный вопрос не перестает преследовать канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Всего пару месяцев назад она едва спасла правящую коалицию от распада из-за конфликта с министром внутренних дел Хорстом Зеехофером, а уже в конце августа на фоне массового недовольства проводимой властями политикой по приему беженцев в стране проходят митинги праворадикальных сил. Чем это грозит Меркель, разбиралась «Газета.Ru».

В Германии с воскресенья, 26 августа, продолжаются митинги с требованиями высылки из страны беженцев и отставки канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Протесты вспыхнули в саксонском городе Хемниц после массовой драки, приведшей к смерти 35-летнего гражданина ФРГ Даниэля Хиллига.

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Потасовка между Хиллигом и выходцами из Сирии (23 года) и Ирака (22 года) в ночь на 26 августа после городского праздника переросла в драку с участием 10 человек. Во время поножовщины, начавшейся со словесной перепалки, Хиллигу были нанесены многочисленные ранения, из-за которых он скончался.

Всего в потасовке участвовали около 10 человек разных национальностей. Изначально за гражданина Германии пытались вступиться двое прохожих 33 и 38 лет,один из которых — россиянин Дмитрий Д. Оба мужчины пострадали в драке и находятся в госпитале. В посольстве РФ отметили, что угрозы жизни гражданину России нет, позже с ним встретятся сотрудники российской дипмиссии.

Полиция уже арестовала выходцев из Сирии и Ирака, подозреваемых в убийстве Хиллига.

Сотрудники правоохранительных органов задержали их при попытке скрыться с места происшествия.

Протесты в Хемнице

Инцидент в Хемнице вызвал немедленную реакцию местных жителей — уже на следующий день, 26 августа, в центре Хемница собрались около 100 человек. Инициатором проведения акции стала правоконсервативная партия «Альтернатива для Германии». Шествие носило мирный характер — участники просто возложили цветы и произнесли речи, после чего разошлись.

Однако в тот же день в Хемнице состоялся второй митинг, в котором, по данным полиции, приняли участие уже от 800 до 1000 человек. Акцию организовали футбольные фанаты движения «Kaotic Chemnitz», которое Федеральное ведомство по охране относит к числу правоэкстремистских организаций. Призывы выйти на акцию протеста «Kaotic Chemnitz» распространила в социальных сетях.

Фоторепортаж: Беспорядки в Германии после убийства мигрантами местного жителя

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Протестующие вышли на улицы, скандируя ксенофобские лозунги и требуя высылать иммигрантов из страны, а заодно призывая к отставке канцлера ФРГ Ангелы Меркель, по решению которой в 2015 году Германия приняла порядка миллиона беженцев.

В какой-то момент участники акции начали швырять в сдерживавших толпу полицейских пластиковые бутылки. Всего во время протестов пострадали 20 человек — 18 участников акции и двое полицейских. Параллельно в Хемнице развернулось контрпротестное движение — в город начали прибывать антифашистские группы, которые провели собственные акции.

Как отмечает в беседе с «Газетой. Ru» руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов, возникновение контрпротестного движения, выступившего против правых радикалов, является позитивным знаком. «Участники встречных акций сказали «нет» национализму, правому радикальному отношению к мигрантам. И не факт, что нацистское начало и праворадикальное с «Альтернативой для Германии» возьмет верх», — рассуждает эксперт.

Белов также выразил мнение, что «нацистское подполье давно поджидало возможность показать свой звериный оскал». «Возможно, они хотели добиться популярности — и теперь добились. Они использовали убийство [Даниэля Хиллига] как спусковой крючок, и у них все получилось», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

Реакция властей

Комментируя убийство гражданина ФРГ и протестные акции в Хемнице, канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что в конституционном государстве нет места преследованию иностранных граждан. «У нас есть видеозаписи, на которых запечатлены травля, бунт, ненависть на улицах, и это идет вразрез с верховенства закона», — возмутилась германский лидер.

Она также выразила свои соболезнования родственникам погибшего в уличной потасовке с мигрантами Даниэля Хиллига. Произошедшее канцлер охарактеризовала как «ужасную трагедию», отметив при этом, что последовавшие за ней протестные акции и беспорядки в любом случае недопустимы.

Меркель также дала понять, что, если Саксонии потребуется «дополнительная помощь для наведения порядка», государство с готовностью ее предоставит.

Кроме того, она похвалила правоохранительные органы региона за «предотвращение еще большего насилия». При этом ряд политиков не разделили данную позицию — события в Хемнице вызвали критику в адрес полицейских, сдерживавших протестующих.

Так, член Левой партии Керстин Кедиц в комментарии для агентства DPA отметила, что сотрудникам правоохранительных органов следовало оперативнее реагировать на беспорядки. «Почему было потрачено так много времени на стягивание сил [полиции]? Когда появляется информация о том, что кого-то убили во время городского фестиваля, полиция должна быть готова вмешаться», — негодовала Кедиц.

Новая головная боль Меркель

Очередной всплеск истерии по поводу миграционной политики ФРГ может крайне негативно сказаться на и без того шатких позициях канцлера. «Конечно, для самой Германии это обострение политической борьбы, оппозиция воспользовалась этим случаем, чтобы покритиковать правительство, Зеехофера, Меркель», — констатирует Владислав Белов.

В свете последних событий важно, как они скажутся на предстоящих 14 октября региональных парламентских выборах в Баварии, где очень силен антимигрантский вектор.

Действующий премьер-министр Баварии Маркус Зедер представляет Христианско-социальный союз, выступавший за изменения в миграционном законодательстве Германии этим летом.

Всего пару месяцев назад Меркель едва удалось удержать от распада правящую коалицию, формирование которой после выборов прошлого года стоило ей больших трудов. В середине июня министр внутренних дел Германии и лидер ХСС Хорст Зеехофер потребовал от канцлера в срочном порядке изменить правила приема беженцев в ФРГ. Канцлер, в свою очередь, настаивала, что подобные изменения должны проводиться на общеевропейском уровне, а не в одностороннем порядке. В итоге 15 июня Меркель выдвинули ультиматум — в течение двух недель она должна была убедить лидеров ЕС в необходимости преобразований в общеевропейской миграционной политике.

На саммите ЕС в конце июня европейские лидеры сумели согласовать основные пункты плана борьбы с миграционным кризисом, а лидер ФРГ также договорилась с рядом европейских стран о высылке из Германии части беженцев, которые были зарегистрированы в других государствах, когда впервые пересекли границу ЕС. Однако эскалация конфликта ХДС и ХСС продолжалась еще некоторое время — Меркель пришлось еще несколько дней вести переговоры с Зеехофером, чтобы убедить его не покидать свой пост и сохранить коалицию.

Между тем Владислав Белов указывает на тот факт, что после событий в Хемнице у германского правительства появился повод закручивать законодательные гайки в вопросе регулирования пребывания беженцев на территории ФРГ. В то же время эксперт отмечает, что реформы в этой сфере проводятся еще с 2016 года.

Те меры, о которых в июле договорились Меркель и Зеехофер, подразумевают в том числе создание специальных лагерей для беженцев на границе с Австрией — основным коридором, по которому мигранты прибывают в ФРГ. Кстати, один из таких лагерей планируют построить в непосредственной близости от Хемница, где ситуация с мигрантами обстоит куда хуже, чем в целом по стране. Количество мигрантов, прибывших в саксонский город с момента начала миграционного кризиса в 2015 году, в 2,5 раза превосходит средний показатель по Германии.