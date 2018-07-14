«Итог выборов не устроил кого-то в США»

Причиной выдвижения обвинений со стороны США в адрес 12 сотрудников ГРУ Минобороны России в якобы «вмешательстве» в американские выборы президента являются внутренние политические проблемы в самих Соединенных Штатах, пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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«Результат выборов в США кого-то не устроил, поэтому они пытаются перекладывать с больной головы на здоровую ответственность за свою плохую работу. Мы заявляли и продолжаем заявлять, что у России не было никакой мотивации вмешиваться в выборы. У них нет ни одного доказательства, а только голословные обвинения», — сказал парламентарий.

Депутат также предположил, что новые обвинения неслучайно появились незадолго до предстоящей 16 июля встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, передает RT.

«Это не совпадение, а именно попытка повлиять на данную встречу тех людей, которые не хотят налаживания отношений между нашими странами, которые всячески противодействуют этому. Это специально вброшенный очередной фейк», — подчеркнул член Нижней палаты российского парламента.

Член Совета Федерации Алексей Пушков также считает, что этими обвинениями некоторые силы в США хотели испортить встречу российского и американского лидеров, передает ФАН.

«Какое удивительное, почти невероятное совпадение — появление новых обвинений как раз в канун встречи Трампа и Путина,

которой так не хотели мощные силы в США. Все кристально ясно и прозрачно, как слеза: своих целей никто даже не скрывает. Задача очевидна — испортить атмосферу встречи и держать Трампа «на крючке», — указал сенатор.

Также, в Совете Федерации обратили внимание на тот факт, что в самих Соединенных Штатах растет доля граждан, которые уже не верят во вмешательство России в американские выборы.

По словам члена международного комитета верхней палаты парламента Олега Морозова, сегодня около 45% американцев считают, что данных действий со стороны Москвы не было.

Все 12 названных американцами россиян подозреваются во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Кроме того, в США заявили, что российские спецслужбы взломали сайт американского избиркома — оттуда была похищена информация на 500 тысяч избирателей.

Днем ранее американский телеканал CNN сообщал о том, что Трамп намерен спросить у Путина о якобы «вмешательстве» России в президентские выборы в США в 2016 году, передает НСН.

Российский МИД также назвал новые обвинения со стороны Вашингтона ничего не стоящими.

«В Вашингтоне изо всех сил стараются реанимировать старую «утку» о мнимом «вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года».

Именно для этого спецпрокурор Роберт Мюллер, назначенный расследовать то, чего не было, предъявил обвинения 12 лицам, названным сотрудниками Главного разведывательного управления Вооруженных сил Российской Федерации. Вот только из нагромождения конспиративных схем, которыми стараются поразить американского обывателя, совершенно не вытекает их принадлежность к данному ведомству и причастность к кибервзломам. Да и само утверждение о незаконном проникновении в компьютерную сеть Демократической партии США ничем не подкреплено», — указали в министерстве.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, цель этого вброса — испортить атмосферу перед российско-американским саммитом.

«Теперь влиятельные политические силы США, противящиеся нормализации отношений между нашими странами и уже два года промышляющие откровенной клеветой, спешат выжать максимум из очередной «пустышки», про которую быстро забудут», — говорится в коммюнике.

В Москве также выразили сожаление в связи с такой внешней политикой США.

«Вызывает сожаление, что в Вашингтоне стало нормой тиражирование лживой информации, а уголовные дела заводятся по явным политическим мотивам. Остается вопрос: как долго там будут продолжать ломать эту постыдную комедию, позорящую США. Ведь рано или поздно ее инициаторам придется отвечать за ущерб, который они из своих узкокорыстных интересов причинили и продолжают причинять американской демократии, подрывая доверие к ней», — указали в МИД РФ.