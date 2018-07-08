Порошенко призвал украинцев и поляков к примирению

Президент Украины Петр Порошенко предложил пересмотреть польско-украинские отношения времен Второй мировой войны. По мнению украинского главы, взгляды на отношения двух народов должны основываться на «исконном стремлении установить правду о конфликте, какой бы горькой она ни была для двух стран».

С такой речью Порошенко выступил на открытии мемориала памяти украинцев, убитых польскими крестьянскими батальонами и военнослужащими Армии Крайовой в 1944 году.

Порошенко подчеркнул, что заниматься установлением исторической правды должны историки, а не политики. Кроме того, он отметил, что Киев «никогда не даст политизировать эти страницы истории». Президент Украины призвал украинцев и поляков примириться, относиться друг к другу на основе взаимного уважения и поиске объединяющих моментов, передает ФАН.

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Односторонние же политические оценки общей истории должны остаться в прошлом — они «не соответствуют процессу исторического примирения». Кроме того, Порошенко призвал к «христианскому взаимному прощению» и позитивно оценил изменения в польском законодательстве по поводу Института национальной памяти.

Вооруженные столкновения между украинцами и поляками начались задолго до Второй мировой войны, но период в 1940-х годах оценивается историками как один из самых кровавых. В Польше заявляют, что наибольший урон от действий украинских националистов поляки понесли в 1943 году в ходе Волынской резни.

Летом 1943 года члены запрещенной в РФ Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) — напали на почти 100 польских деревень и сел, убив тысячи человек. По большей части от рук убийц погибли женщины, старики и дети.

Схожая трагедия развернулась и в Сахрыни — но тогда уже польские военизированные формирования уничтожали местное мирное украинское население под предлогом борьбы с ОУН-УПА. Армия Крайова и Батальоны Хлопские в марте 1944 года убили от 200 до 1300 человек по оценкам польских историков и Института истории Академии наук Украины.

В Польше считают, что вследствие этнических чисток были убиты более 100 тысяч поляков и порядка 5-10 тысяч украинцев. На Украине говорят о нескольких десятках тысяч убитых поляков и до 20 тысяч убитых поляками украинцев.

Эти события и борьба вокруг исторической памяти эхом откликаются в современности. Сейм Польши в середине лета 2016 года принял постановление, согласно которому преступления ОУН и УПА против польского населения на Волыни в 1943-1944 годах охарактеризованы как геноцид.

Перед этим Верховная рада в 2015 году признала деятельность ОУН-УПА национально-освободительной борьбой за «незалежность» Украины. В августе 2016 года в украинском парламенте был зарегистрирован проект постановления о признании геноцидом действий Польского государства по отношению к украинцам в 1919-1951 годах.

И Украина, и Польша крайне остро и противоречиво реагируют на вопросы, связанные со сложной и кровавой историей XX века. Стоит добавить, что в 2017 году в Польше впервые отметили годовщину Волынской трагедии на государственном уровне.

Напомним, что 28 апреля во Львове около 1 тыс. украинских националистов провели так называемый «марш величия и духа» в честь памяти дивизии СС «Галичина». Дивизия была сформирована по приказу из Берлина 75 лет назад, в 1943 году. В ходе марша украинские националисты выкрикивали лозунги «Украина превыше всего» и «Галичина» — дивизия героев». Кроме того, националисты размахивали флагами с эмблемой дивизии — желтым львом на синем поле с тремя золотыми коронками. Марш бандеровцев прошел от памятника Степану Бандере по центральным улицам Львова.

С польской стороны также происходят весьма неприятные эскапады. В начале мая обитатели польского села Старая Гута атаковали участников украинского общества «Магурич», занимавшихся восстановлением памятников на старом греко-католическом кладбище. Агрессивно настроенные поляки пришли на кладбище, где расположился лагерь, и в крайне грубой форме потребовали от украинских активистов «убираться на Украину».

Отмечается, что польские селяне обвинили украинцев в том, что они восстанавливают могилы участников УПА, которые во время Второй мировой войны и занимались геноцидом поляков, после чего началась драка.

Украинский отряд вызвал полицию, и прибывший на место наряд польских полицейских установил, что польские крестьяне находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате «битвы у Старой Гуты» пятеро человек были задержаны и доставлены в участок.