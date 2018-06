Захарова удивилась символичности фото с саммита G7

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала прославленную фотографию с саммита «Большой семерки» в канадском Ла Мальбе. По мнению Захаровой,

снимок, на котором канцлер ФРГ Ангела Меркель и другие лидеры мировых держав «нависают» над президентом США Дональдом Трампом «сорвал занавес» с «закрытых дверей саммита».

Представитель МИД отметила в своем фейсбуке, что фотожурналистика «в последние месяцы берет новые внешнеполитические высоты». Захарова подчеркнула, что каждый раз при виде подобных символических фотографий думает, что это «фотошоп и не может такого быть»; после же оказывается, что «может, да еще и не так».

Реклама

Знаменитый снимок сделал официальный фотограф Федерального правительства Германии Джеско Дензел. На снимке Меркель уперлась руками в стол, глядя на сидящего со скрещенными руками Трампа, передает НСН.

Американский президент — единственный, кто сидит в кадре; на его устах играет легкая улыбка, за плечом стоит его советник по национальной безопасности — Джон Болтон. Рядом с ним — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, тоже со скрещенными на груди руками. Возле головы Меркель виднеется нос президента Франции Эммануэля Макрона.

Накануне Ангела Меркель назвала завершившийся саммит G7 в канадском Квебеке «разочаровывающим». В то же время, она высказалась в пользу сохранения формата, сообщает ФАН.

44-й по счету саммит «Большой семерки» уже в 6-й раз проходит в Канаде. При этом прошедший 8-9 июня съезд глав государств американские и европейские СМИ охарактеризовали как «6+1» из-за отказа президента США Дональда Трампа подписывать итоговое коммюнике встречи.

Более того, Дональд Трамп заявил о необходимости присутствия России на саммите «большой семерки» в Квебеке 8 июня перед тем, как отправиться в Канаду на встречу с главами государств G7.

«Трамп призвал Россию, которая была исключена из группы ведущих мировых держав после аннексии Крыма, восстановить свое участие [в «большой восьмерке»]», — говорится в сообщении, опубликованном Associated Press.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал предложение американского президента. «Я согласен с президентом Трампом, Россия должна вернуться в «большую восьмерку». Это в общих интересах», — написал итальянский премьер в своем твиттере.

Заявления зарубежных лидеров о возможном возрождении формата «группы восьми» с участием Москвы уже прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля отметил, что российская сторона «делает акценты на других форматах». Напомним, что в эти дни президент РФ Владимир Путин находился на саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао.

Тем временем, президент Франции Эммануэль Макрон и вовсе заявил, что G7 может вполне обойтись и без Трампа — если тому так уж сильно этого хочется.

По его словам, страны «Большой семерки» смогут подписать итоговый документ саммита в Квебеке и без участия президента США. Американскому лидеру «все равно, возможно, на его сегодняшнюю изоляцию», но оставшиеся шесть стран G7 «вполне удовлетворены возможностью подписать документ [саммита] без него», — написал Макрон в твиттере.

За день до этого, 7 июня,

канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возобновление участия Российской Федерации в формате «Борльшой восьмерки» невозможно из-за воссоединения Крыма с Россией.

Формат G7 не основывается ни на каком международном договоре и не имеет ни устава, ни официального членства. «Исключение» из организации происходит по принципу объявления стороны «персоной нон-грата».

Термин «большая семерка», продолжением которого стал термин «большая восьмерка», возник в российской журналистике из-за ошибочной расшифровки в начале 1990-х годов английского сокращения G7 как Great Seven («большая семерка»), хотя на самом деле оно расшифровывается как Group of Seven («группа семи»).