«Хотел окунуться как Путин»

Посол Соединенных Штатов в Российской Федерации Джон Хантсман принял участие в крещенских купаниях, чтобы посоревноваться с президентом России Владимиром Путиным в силе воли и выдержке, повторив количество заходов в воду, заявил в эфире телеканала Fox News сам дипломат.

«Когда вы окунаетесь в воду столь низкой температуры, то вы почти совсем перестаете владеть мышцами и дыхательной системой. Я хотел окунуться троекратно, потому что президент Путин поступил так же»,

— подчеркнул посол США. Он добавил, что его акция послала важный сигнал, продемонстрировав способность американцев совершать русский обряд «правильным образом».

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Напомним, 21 января посол США Джон Хантсман приехал в Ново-Иерусалимский монастырь в подмосковной Истре вместе с родными и сотрудниками диппредставительства Штатов, и впервые в жизни трижды окунулся в купель. Вылезши из проруби, Хантсман заявил присутствовавшим на берегу иордани журналистам, что купание произвело на него «гигантское впечатление», а он приобрел незабываемый опыт, ознакомившись с этой русской традицией.

Американский посол добавил, что понимание традиций народов по всему земному шару способствует развитию двусторонних отношений между ними.

Перед купанием монахи Нового Иерусалима провели подробную экскурсию по монастырю для делегации американских дипломатов. Хантсмана, его семью и других делегатов сопровождало высшее руководство монашеской обители.

Хантсман, будучи мормоном, присутствовал на воскресной службе в православном соборе, а после поднялся вместе с монахами на второй этаж храма, где ему подробно рассказали о традициях православия и значении планировки соборов.

На автомобилях с красными номерами, делегация американцев вместе с монахами проследовала к близлежащей реке Истре, где во льду вырублена купель — чуть более, чем в сотне метров от монастырских стен. Нырял посол в присутствии карет «скорой помощи» и машин спасателей.

Президент РФ Владимир

Путин за день до этого, на праздник, посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области и окунулся в прорубь на Селигере.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в 2018 году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдалось, поэтому «температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже 6-7 градусов ниже нуля». Песков также рассказал, что для президента это уже не первый опыт крещенских купаний.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал купание в проруби американского посла Хантсмана.

«В ситуации, когда контакты Москвы и Вашингтона почти сошли на ноль по инициативе США, купание посла Хантсмана в проруби стало самым ярким событием в этих отношениях. Посол старается, как может, только купание не поможет»,

— убежден парламентарий.

Вскоре после этого, 4 февраля, Хантсман оптимистично заявил, что отношения между США и Россией на уровне граждан остаются дружественными, несмотря на разногласия на уровне правительств.

«Вы можете пригласить любого россиянина в гости к любой среднестатистической американской семье, и они найдут общий язык. Я в этом не сомневаюсь. Отношения на уровне правительств: иногда у нас есть разногласия», — говорит посол на кадрах видео, опубликованного в твиттере посольства США в Москве. Посол заявил о необходимости искать точки соприкосновения, вести диалог и строить доверие, «даже если наши позиции не всегда совпадают».

24 мая Джон Хантсман рассказал «Газете.Ru» о реакции Вашингтона на принятые Россией контрсанкции против противников РФ. «Озабоченность вызывает именно та спираль, по которой развиваются события: на один ответ идет другой ответ и так далее», — убежден дипломат. При этом, по словам посла, народ Америки нацелен на разрешение и преодоление сложившейся ситуации.

«Это такой практический подход. Вместо того, чтобы обсуждать санкции и контрсанкции, люди, скорее всего, будут думать о том, какие причины привели к этому»,

— добавил Хантсман.

Посол США подчеркнул также, что решение о возможной встрече президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа еще не принято.

Джон Хантсман отметил, что организация встречи во многом зависит от логистических вызовов ее организаторам, но подчеркнул, что гораздо важнее то, какие темы будут обсуждаться на переговорах.

«Граждане обеих наших стран любят свою Родину, они очень патриотичны. И при этом они ждут, чтобы оба наших руководителя, два президента встретились и вместе, сообща, решили многие проблемы, которые стоят перед всем миром. Таким образом, они могли бы сделать мир гораздо стабильней, безопасней, и обеспечить устойчивое будущее», — подытожил американский дипломат.