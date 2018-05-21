Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, критикуя статью таблоидного немецкого издания Bild, заявила, что высказанное журналистами мнение свидетельствует об «утрате эстетики».

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Так она отреагировала на нашумевшую статью издания, в которой подаренный президентом России Владимиром Путиным букет канцлеру ФРГ Ангеле Меркель расценили как «оскорбление достоинства» немецкого политика.

«Дарить женщине цветы — это прекрасная традиция и женская привилегия, которая не может быть ничем иным. Даже если женщина — политик или государственный деятель», — считает Яровая. По ее мнению, предположение о том, что политики стыдятся традиций, является глупым. Интерпретировать же букет цветов, подаренный в знак уважения, как нанесение оскорбления, — это лишь «свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений».

Яровая также заявила, что в таком случае оскорблениями можно расценивать и такие обращения, как «госпожа» или «фрау».

В воскресенье немецкий таблоид Bild разместил статью, в которой жест президента России, подарившего цветы канцлеру Германии, был расценен как «некий сигнал». Автор материала считает, что российский лидер таким образом дал понять Меркель, что он мужчина, а она женщина. Именно это, по мнению журналиста, и является «оскорбительным».

Автор сделал такое заключение по той причине, что в политических кругах не принято дарить друг другу цветы при встрече и что важные государственные деятели обходятся рукопожатием.

«Выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление», — гласит текст материала.

В статье встречу двух лидеров в сочинской резиденции Бочаров Ручей назвали «дипломатической дуэлью», в которой стороны «обмениваются ударами». Журналист также упомянул, что любая встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель уже традиционно считается «противостоянием на высоком уровне».

Флорист Вероника Воскресенская же отметила, что подаренный российским лидером букет был составлен из роз и фрезий. Специалист уточнила, что розы «дарят уверенные в себе люди, что соответствует образу нашего президента».

К слову, международный дипломатический протокол, скорее, приветствует дарение подарков, в том числе и цветов. Однако здесь присутствует определенный набор правил, некоторые из них варьируются в различных странах. Например, в Германии не принято звать официальных лиц к себе домой, как это, в частности, сделал Путин, пригласив Меркель в свою резиденцию в Сочи.

За день до этого Bild написал, что на встрече Путин показал Меркель, «кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене».

Официальный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию состоялся 18 мая. Переговоры с президентом РФ состоялись в сочинской резиденции «Бочаров ручей». На встрече политики обсуждали выход США из «иранской сделки», ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке, а также кризис на Украине.

В резиденции немецкого политика встретил президент России Владимир Путин вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Незадолго до приезда Меркель Путин и Медведев также провели встречу, на которой был утвержден новый состав кабинета министров. Перед переговорами на высшем уровне канцлеру ФРГ сообщили, что новое правительство России заинтересовано в поддержании контактов с германской стороной.

Встречая Ангелу Меркель, премьер-министр объявил, что правительство России «дееспособно и может работать».

Отмечается, что более года назад Меркель приезжала с кратким визитом в Россию. Эта встреча с Владимиром Путиным также проходила в Сочи.

Президент России сообщил, что переговоры с немецким канцлером были содержательными и своевременными. Меркель же подчеркнула, что поддерживать хорошие отношения с Москвой в интересах Берлина. Владимир Путин также отметил, что, даже в условиях непростой политической ситуации, России и Германии необходимо поддерживать регулярные контакты.