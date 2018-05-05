Киев готовится к «агрессии в Керченском проливе»

Украинский адмирал запаса, бывший советник-посланник МИД Украины в НАТО Игорь Кабаненко заявил, что властям страны нужно готовиться к организации конвойного сопровождения судов и блокаде Керченского пролива со стороны России.

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По его словам, Киеву «следует готовиться к различным негативным сценариям вплоть до блокады прохода судов Керченским проливом в Мариуполь и Бердянск». Также он добавил, что украинским властям стоило бы заняться организацией конвойного сопровождения гражданских судов военными кораблями.

«Любые меры по задержанию или осмотру судов конвоя будут квалифицироваться как нападение на военный конвой, то есть акт агрессии, с соответствующими правами и обязанностями военных кораблей по ее отражению», — приводит RT слова военного.

В марте нынешнего года украинские пограничники задержали в Азовском море российский рыболовный корабль «Норд», зарегистрированный в Крыму. Несмотря на то, что у всех членов экипажа были российские паспорта, Киев счел их гражданами Украины и предъявил обвинения в незаконном пересечении госграницы. Со своей стороны российские правоохранительные органы возбудили на украинцев уголовное дело о захвате и угоне судна.

В начале мая сотрудники крымского пограничного управления ФСБ РФ задержали украинское рыболовное судно «ЯМК-0041», которое незаконно вылавливало камбалу в российских водах Черного моря. Приписанный к порту Очакова корабль был остановлен возле мыса Тарханкут, передает ФАН.

Экипаж обвинили в незаконной добыче камбалы-калкан сетями в исключительной экономической зоне России. Пограничники изъяли у браконьеров несколько километров сетей, судно, а экипаж (пять граждан Украины) был доставлен в Крым «для проведения процессуальных действий».

В погрануправлении ФСБ подчеркнули, что предпринимаемые российской стороной меры полностью соответствуют международному праву.

Представители ведомства сообщили, что украинские браконьеры, действующие в водах Черного и Азовского морей, с начала года истребили свыше 70 дельфинов, которые занесены в Красную книгу. Морские животные погибают от рыболовецких сетей и колюще-режущих предметов.

Украина направила в МИД России ноту в связи с произошедшим. Киев пожаловался на «жесткую политику» России по отношению к невоенным украинским судам, направляющимся в порт Мариуполя. Соответствующее сообщение обнародовала Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Украинские пограничники зафиксировали «уже несколько случаев остановки РФ невоенных судов для их осмотра». При этом в заявлении ГПСУ утверждалось, что «никаких замечаний при этом не следует». В МИД России в ответ на это напомнили, что недавно кабинет министров Украины принял распоряжение о запрете транзита и перевозки грузов во внутренних водах Украины для судов под флагом России или судов, зарегистрированных в России.

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков также прокомментировал недовольство Киева по поводу осмотра российскими пограничниками судов, которые следуют через Керченский пролив. Сенатор указал, что подобного рода процедура нормальное явление. По его словам, каждые суда должны осматриваться тщательно.

«Это нормальная практика. Просто, может быть, раньше с нашей стороны было определенное послабление, но в настоящее время мы досматриваем суда так, как положено», — сказал парламентарий.

Российский политик заявил, что украинцам нужно привыкать к тому, что Россия будет делать все в соответствии с морским правом и другими действующими нормами. Также сенатор обратил внимание, что в ситуации с досмотром украинских судов нет никакой политической основы.

Известно, что в канун Дня Победы – 8 мая 2018 года — уменьшенная копия аэростата «Россия», на котором российский путешественник Федор Конюхов поднимется осенью в стратосферу, пересечет Керченский пролив.

Аэростат представляет собой шар с изображением флагов всех регионов России и иконы святителя Луки Крымского. Ко Дню Победы к ним добавятся ордена Победы и Отечественной войны. Вылет планируется из Керчи в сторону материковой части России, передает НСН.