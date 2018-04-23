Вован и Лексус поговорили с главой ОЗХО о «Новичке»

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, также известные как Вован и Лексус, дозвонились до гендиректора Организации по запрещению химического оружия Ахметом Узюмджу. Они беседовали с главой ОЗХО более 20 минут, представившись польским премьер-министром Матеушем Моравецким. Запись разговора была опубликована на видеохостинге Youtube.

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Стоит отметить, что из ОЗХО пока не поступило никакого официального подтверждения касательно того, действительно ли глава организации разговаривал с «Моравецким» по телефону.

В ходе беседы пранкеры задали Узюмджу вопросы, касающиеся нервно-паралитического вещества «Новичок», которым, как считают на Западе, были отравлены Сергей и Юлия Скрипали в Великобритании. На записи разговора слышно, как человек, представленный в титрах как глава ОЗХО, говорит «польскому премьеру», что вещество, подобное использованному в Солсбери, могло быть произведено в любой стране.

«По мнению наших экспертов, оно может быть произведено в любой стране. Этого нельзя исключать. Россия заявляет, что исследования по таким веществам велись где-то еще, и это может быть правдой», — признал Узюмджу.

Он также сообщил пранкерам, что анализ вещества, запрошенный Великобританией у ОЗХО, уже завершен, и выводы экспертов организации совпадают с заключением британских властей. «Мы не используем такое же название [«Новичок» — «Газета.Ru»], но сами химические свойства вещества полностью идентичны», — констатировал директор ОЗХО.

При этом Узюмджу добавил, что у Лондона, утверждающего, что отравляющее вещество было произведено именно в России, возможно, имеются некие дополнительные данные.

Глава Организации по запрещению химического оружия выразил мнение, что яд, подобный найденному в Солсбери, не могли произвести террористы или организованные группировки. «Вещество было сделано настоящими специалистами, у которых есть в этом опыт. Это значит, что оно могло быть сделано в хорошо оборудованной лаборатории», — рассуждает Узюмджу.

После этого российские пранкеры вновь поинтересовались, какие страны теоретически имеют возможность производить такой яд. «Оно могло быть произведено в любой стране», — повторил руководитель ОЗХО, пояснив, что, если какая-либо страна разрабатывала подобное вещество, она должна была уведомить организацию, однако никаких подобных заявлений в ОЗХО не поступало.

«В этом проблема в отношении этого токсичного химического вещества. Материал для его производства можно достать совершенно беспрепятственно. Тем не менее, нужны высококвалифицированные специалисты и высококлассная лаборатория», — добавил Узюмджу.

В ходе беседы с главой ОЗХО пранкеры задали ему вопросы и о Сирии, куда несколько дней назад прибыли эксперты организации для поиска доказательств химической атаки в Думе, якобы осуществленной правительством Сирии 7 апреля. Как отметил Узюмджу, расследование ОЗХО в Сирии во многом зависит от Совбеза ООН.

«Мы очень сильно зависим от департамента безопасности ООН и их договоренности с сирийскими властями и российской военной полицией, которые контролируют территорию Думы. Они [команда экспертов ОЗХО] проделали некоторую работу во вторник [17 апреля], и провели разведку. К сожалению, они попали под обстрел. Один российский военный был ранен, кто-то был убит. И они решили отступить на время», — сказал директор ОЗХО.

Он признал, что Россия старается помочь работе экспертов и обеспечить им безопасность, о чем ранее официально уведомила организацию.

Вован и Лексус — известные российские пранкеры, на счету которых уже десятки розыгрышей. Например, российские пранкеры разыграли 1 января президента Украины Петра Порошенко. Они позвонили ему накануне Нового года, поздравив с праздником от лица генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В феврале 2017 года российские пранкеры также сумели поговорить с членом палаты представителей США Максин Уотерс от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Пранкеры пожаловались ей на «вмешательство Москвы во внутренние дела страны Лимпопо». Уотерс так и не поняла, что ее разыгрывают, и пообещала разобраться в ситуации.