«У него большие планы»: Макрон едет на переговоры с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон совершит трехдневный государственный визит в США, который станет ответом на поездку Дональда Трампа в Париж в июле 2017 года. Макрон поехал в Соединенные Штаты не с пустыми руками — ранее он заявил, что подарит своему американскому коллеге Дональду Трампу дуб с севера Франции, который будет символизировать долгие отношения стран и память о высадке войск союзников в Нормандии в июне 1944 года.

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Для французского лидера, который поддерживает довольно дружеские отношения с президентом США, нынешняя поездка — возможность не только укрепить отношения с Вашингтоном, но и подтвердить статус Франции как крупного международного игрока. Сейчас для этого есть все условия, считает руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский: «Макрон — яркий, амбициозный политик, при этом его партнеры находится в сложном положении». Эксперт напомнил, что у канцлера Германии Ангелы Меркель на четвертом сроке «ограничены возможности», а Великобритания поглощена Брекзитом.

Французское издание Le Monde называет отношения Трампа и Макрона «дружеским родством». У французского и американского лидеров действительно немало общего — они практически сломали традиционную политическую систему в своих странах и выступили символами недовольства общества политичеcкими элитами.

В программе нынешнего визита французского президента — не только встреча с Трампом, но и обращение с речью к Конгрессу США. Намеченное на 25 апреля выступление Макрона перед Конгрессом совпадает с 58-й годовщиной аналогичного выступления первого президента Пятой республики Шарля де Голля.

Правда, если знаменитый французский президент часто вступал в полемику с Вашингтоном и даже вывел Францию из военно-политического блока НАТО, то Макрон, напротив, намерен укреплять военное сотрудничество с Соединенными Штатами.

Совсем недавно эти планы Парижа получили практическое подтверждение — Франция вместе с Великобританией и США приняла участие в ударах по Сирии из-за предполагаемой химатаки, якобы осуществленной сирийскими властями в городе Дума. Впрочем, официальный Дамаск все обвинения в причастности к применению в Сирии химического оружия решительно отрицает.

В одном из недавних интервью Эммануэль Макрон заявил, что именно он, а не премьер Великобритании Тереза Мэй, убедил Дональда Трампа нанести удар по Дамаску, и при этом ограничиться «взвешенными» ударами. «Франция сделала все, чтобы ограничить свою роль в этой операции. Сам Макрон подчеркивает, что Франция не воюет с Асадом»,— констатирует Юрий Рубинский.

Стоит отметить, что, комментируя удары по Сирии, российские военные сообщили, что не зафиксировали «анонсированное участие французской авиации». Между тем обозреватель журнала Forbes Шейли Карабелл утверждает, что участие в совместной атаке с США и Великобританией «дает Макрону возможность возможность показать мускулы и политическую силу в регионе».

В том же интервью Макрон заявил, что удар по Сирии — это и определённый сигнал, посланный российскому президенту Владимиру Путину: «Это [удар по Сирии] должно заставить Путина понять, что мы там, и он понимает такой месседж. Это решение для установления мира в Сирии», — сказал французский президент.

Кстати, непосредственно перед вылетом в Соединенные Штаты Макрон успел позвонить президенту Путину, чтобы обсудить с ним ситуацию в Сирии. Согласно заявлению, опубликованному Елисейским дворцом по итогам телефонных переговоров, в ходе беседы Макрон заявил о «легитимности» ракетного удара по сирийской территории.

Своими действиями Макрон пытается показать, что, получив «сомнительное» внешнеполитическое наследство от своих предшественников, он ищет возможности для укрепления роли Франции в этом регионе, утверждает Юрий Рубинский из Института Европы РАН.

Франция на протяжении многих лет сохраняет вовлеченность в происходящее на Ближнем Востоке, однако в последние годы ее роль в регионе была весьма противоречива. Если в 2003 году президент-голлист Жак Ширак демонстративно отказался поддержать вторжение в Ирак, то его преемник на этом посту Николя Саркози принял участие в операции США в Ливии. При этом сам Саркози до ливийской операции шел на весьма сомнительные сделки с лидером этой страны Муаммаром Каддафи.

Как ожидается, ситуация на Ближнем Востоке, в особенности в Сирии (в прошлом — колонии Франции), станет одной из главных тем на переговорах Макрона и Трампа. Как рассказали журналистам представители Елисейского дворца, обе стороны будут обсуждать дипломатическое решение сирийской проблемы. Сам французский президент считает, что в его основе должны лежать идеи международной коалиции во главе с США.

Другой важной темой для обсуждения станет ситуация вокруг Ирана и судьба ядерной сделки, которую заключила с Тегераном администрация президента США Барака Обамы. В отличие от Трампа, которого эта сделка категорически не устраивает, французский президент хочет сохранить ее. Вероятно, он попытается донести свою позицию до американского лидера. Будут ли услышаны аргументы Макрона, мы узнаем очень скоро — как ожидается, в середине мая судьба соглашения решится окончательно.

Макрона ждут в России

Россия будет внимательно следить за визитом Макрона в США — в конце мая французский президент посетит и РФ, чтобы принять участие в Петербургском экономическом форуме. Юрий Рубинский из Института Европы РАН подчеркивает, что от «тональности визита Макрона в США во многом будет определен его визит в Россию».

Главный редактор издания московской франкоязычной газеты Courrier de Russie Борис Юнанов считает, что в рамках предстоящего визита в Росиию Макрон, несомненно, поделится с Владимиром Путиным содержанием своей беседы с американским президентом.

Отношения России и Франции сегодня можно назвать достаточно сложными. Однако по словам дипломатов, готовивших прошлогодний визит Путина во Францию, президенты относятся друг к другу очень уважительно. Недавно Макрон сказал, что считает себя «ровней» российскому президенту.

Между тем президент Франции, как и лидеры других европейских стран, занял жёсткую позицию в отношении Москвы в связи с «делом Скрипаля». На фоне произошедшего в Солсбери Макрон даже отказался посетить российскую выставку на Парижском книжном салоне. По словам главреда Courrier de Russie Бориса Юнанова, это был «публичный жест».

Впрочем, все это не мешает Макрону — как когда-то и другим французским президентам — пытаться взять на себя роль посредника в отношениях между Россией и Западом. «Франция — часть евроатлантического мира, но при этом претендует на особые связи с Москвой», — подчеркивает Юнанов.

В то время как Макрон добивается для Франции статуса важнейшего международного игрока, внутри страны он сталкивается с сопротивлением. В частности, профсоюзы крайне недовольны жёсткими реформами президента в сфере трудового законодательства. Страна погрязла в забастовках железнодорожников, которые выступают против реформ Макрона в сфере железнодорожного транспорта. Студенчество, в свою очередь, возмущается инициированными президентом изменениями в образовательной сфере — для подавления беспорядков в кампусах уже приходилось привлекать полицейских.

В свете всего этого либерально-ориентированные французские издания вовсю проводят параллели с событиями мая 1968 года, когда французская молодежь восстала против политики президента де Голля — а тогда все обернулось баррикадными боями. Макрон, в свою очередь, утверждает, что не допустит подобной ситуации. У политика большие планы — констатирует Юрий Рубинский из РАН. По словам эксперта, Макрон рассматривает предстоящие в 2019 году выборы в Европарламент как стратегические и планирует превратить свою партию «Вперед республика» в общеевропейскую.