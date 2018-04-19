Провокации в Сирии: боевики готовят новые «химатаки»

Боевики «Джабхат ан-Нусры» (террористическая группировка запрещена на территории РФ. — «Газета.Ru») и «Сирийской свободной армии» расширяют подконтрольные территории на юге Сирии, чтобы создать там автономию под патронажем США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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По данным агентства, боевики планируют скоординированную атаку на правительственные силы САР во всех трех южных провинциях, поводом к которой станут якобы нарушения правительственными войсками режима деэскалации.

По словам источника, США не борются с боевиками и поставляют в контролируемые ими районы «гумпомощь». «Но какие в действительности грузы доставляется этими колоннами, никому неизвестно. Вся переброска так называемой «гуманитарной помощи» контролируется только американцами», — отмечает источник. Он также подчеркнул, что боевики планируют начать одновременное наступление на позиции правительственных сил для захвата городов Деръа и Эль-Баас и прилегающих районов.

«Поводом для наступления как всегда послужат заявления боевиков о якобы нарушении режима деэскалации правительственными войсками. Для усиления эффекта возможно и проведение очередных провокаций с «химией» кустарного производства якобы против мирного населения»,

— говорит источник агентства.

Как отмечал ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявления США, Великобритании и Франции о готовности бомбить Сирию стали сигналом для «плохих парней».

«Некоторое время назад три западные страны (США, Великобритания, Франция), которые ведут эту сумасшедшую кампанию в Сирии, заявили, что если [президент Сирии Башар] Асад применит химическое оружие, то они нанесут удар. Так вот, я уверен, что это стало сигналом для «плохих парней», включая «Белые каски», устроить провокацию. Теперь — после удара 14 апреля — они вновь заявляют: если будет применено химическое оружие, мы снова ударим. Это еще одно приглашение экстремистам возобновить бои. Что они уже и предприняли: они атаковали Дамаск незамедлительно после нанесения удара», — сказал Лавров.

Он также отметил, что прежде чем заявлять, что Асад «вновь» применил химическое оружие в Думе, нужно доказать, что он его когда-либо использовал. По его словам, у России гораздо больше «законных» вопросов к западным партнерам по поводу надуманных обвинений и заявлений в том, что касается ситуации вокруг происходящего в сирийской Думе.

Президент России Владимир Путин в своем официальном заявлении по ракетному удару США и союзников по Сирии и вовсе обвинил Соединенные Штаты в помощи террористам.

«Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом», — заявил президент РФ.

Путин отметил, что западная коалиция нанесла удар по Сирийской Арабской Республике без санкций Совбеза ООН, тем самым нарушив Устав ООН, нормы и принципы международного права. Президент также назвал ракетный удар актом агрессии против суверенного государства, которое стоит в первых рядах борцов с терроризмом. «Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом», — подчеркнул Путин.

По словам официального представителя Министерства обороны России генерала-майора Игоря Конашенкова, целями удара США, Британии и Франции по Сирии были «не только объекты в Барза и Джарамани, но и сирийские военные объекты, включая аэродромы».

Как заявил Конашенков, в отражении этого ракетного удара сирийской правительственной армией использовались комплексы ПВО: С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела».