СМИ: западные страны готовятся к кибератакам на Россию

Die Welt: Запад тайно готовится к кибератакам на российскую инфраструктуру
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Западные государства ведут тайную подготовку к кибератакам на инфраструктуру РФ. Об этом сообщило издание Die Welt со ссылкой на хакеров, работающих на власти стран Европы.

«Западные правительства уже не делают ставку исключительно на оборону, но и сами наносят удары, например, тайно заражая компьютеры в РФ вирусами», — отметили журналисты.

В частности, авторы статьи обратили внимание на деятельность Центра передового опыта в сфере кибербезопасности НАТО, расположенного в Эстонии. Его сотрудники готовят военнослужащих к крупным операциям в цифровой среде, при этом целями выступают системы энергоснабжения и иные объекты.

По информации издания, в текущем году в этом центре провели два крупных учения — «Сомкнутые щиты» и «Скрещенные мечи». В рамках первого вымышленное государство Берилия противостояло кибератакам со стороны такой же вымышленной страны Кримсонии. В основу «Скрещенных мечей» лег обратный сценарий, оборона была заменена на наступательные действия.

17 декабря газета Figaro сообщила, что хакеры похитили данные более 16,4 млн человек в результате кибератаки на системы министерства внутренних дел Франции. До этого глава ведомства Лоран Нуньес подтвердил факт кибератаки и в то же время заверил, что признаки серьезной компрометации систем якобы отсутствовали.

Ранее журналисты узнали о планах Трампа по привлечению частных компаний к хакерским атакам.

