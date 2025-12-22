На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Кубани голый покупатель разгромил магазин косметики

В Краснодарском крае голый мужчина устроил погром в магазине и попал на видео
true
true
true

В Славянске-на-Кубани мужчина под наркотиками разделся в магазине косметики и устроил погром. Об этом сообщается в группе «ЧП Юг» во «ВКонтакте».

51-летний покупатель ворвался в магазин косметики и начал крушить витрины с товаром. Испуганные продавцы вызвали полицию и заперли дебошира в магазине. Стражи порядка ехали на вызов около часа, за это время покупатель успел раздеться и поломать все стеллажи с косметикой и парфюмерией.

К моменту прибытия правоохранителей дебошир оделся. В карманах его одежды был обнаружен складной нож и пакет с неизвестным веществом, мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательств.

До этого в Приморье сотрудники Росгвардии задержали 17-летнего подростка, который, находясь в травмпункте с переломом ноги, устроил дебош, а затем выпрыгнул из окна и спрятался на парковке.

Ранее пьяный мужчина расколотил унитаз в баре и избил посетителя.

