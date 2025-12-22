Стало известно, что творческие россияне дарят коллегам чаще всего

Стало известно, что россияне предпочитают дарить коллегам на Новый год. Соответствующим исследованием поделились с «Газетой.Ru» аналитики hh.ru совместо с «КИОН Музыка».

Более половины (61%) работников регулярно дарят подарки коллегам по случаю Нового года: треть (29%) предпочитает одаривать лично коллег-друзей, еще четверть (23%) участвуют в «Тайном Санте» (игра, в которой участники анонимно дарят друг другу подарки), 9% лично поздравляют весь коллектив. Еще 39% не принимает участие в новогоднем обмене подарками.

Большинство россиян дарят коллегам съедобные подарки (чай, сладкие наборы и т.д.) — этот выбрали 44% респондентов, чаще всего им отдают преимущества творческие люди — работники искусства и массмедиа (61%).

Сувениры с символикой года дарит 31% респондентов. Особенно их любят дарить в профсфере «Транспорт, логистика и перевозки».

Косметические средства (крема, мыло ручной работы и т.д.) и предметы для дома и отдыха (свечи, пледы и т.д.) — по 27%. Эти категории нравятся более чем трети (35%) специалистов по управлению персоналом.

Полезные предметы в работе (канцелярия и т.д.) выбирают в качестве подарка коллегам 20%, тот пункт популярностью среди работников науки и образования. Атрибуты хобби дарят 18%, к ним неравнодушны ИТ-специалисты (34%) и строители (32%). Подарочные сертификаты выбирают 17%, чаще всего — маркетологи. Подписки на сервисы (музыка, кино и т.д.) набрали 3%, на стриминговые сервисы активно подписывают коллег айтишники и рекламисты.

«Подарок коллеге – это не про трату денег, а про заботу и признание. Даже маленький презент может укрепить отношения в команде и создать позитивную атмосферу. Важно, чтобы эта практика оставалась добровольной и искренней. Тогда она действительно работает на культуру компании», – комментирует Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Средний бюджет на один подарок составляет до 1 тысячи рублей почти в половине случаев (48%). Четверть (26%) сотрудников готовы тратить от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, считая эту сумму разумной и доступной. 12% рассчитывают потратить от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. Более 5 тысяч рублей готовы выделить 6% — чаще всего это представители автомобильного бизнеса и производства (по 12%). От 4 тысяч до 5 тысяч рублей — только 5%, и 3% готовы выделить от 3 тысяч до 4 тысяч рублей.

