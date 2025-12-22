На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Истребитель Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения

«Ростех»: Су-57 впервые поднялся в небо с двигателем пятого поколения
true
true
true

Истребитель Су-57 совершил свой первый полет с новым двигателем пятого поколения «изделие 177». Об этом сообщает «Ростех» в своем Telegram-канале.

«Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания», - отметили в госкорпорации.

Там уточнили, что новый двигатель был создан специально для применения в истребителях пятого поколения. В новом изделии тяга на форсаже составляет 16 000 кгс, а также есть увеличенные ресурсные показатели и сниженный расход топлива на всех режимах работы.

Кроме того, в корпорации сообщили о реализации программы по расширению производственных мощностей. Этот шаг позволит увеличить объемы поставок Су-57 для российских войск и предложить экспортную версию самолета зарубежным заказчикам.

В «Ростехе» отметили, что «Су-57 отлично зарекомендовал себя в реальных боевых условиях и подтвердил, что соответствует требованиям, предъявляемым к авиационным комплексам пятого поколения, в том числе в части стелс-характеристик».

Там также сообщили, что истребитель вызывает высокий интерес у зарубежных заказчиков, уже осуществляются его экспортные поставки.

До этого обозреватель The National Interest Питер Сучиу заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 является лучшим, «но только для авиашоу». Он отметил, что машина «произвела фурор на выставке Aero India», однако индийские СМИ позже написали, что Нью-Дели и Москва не приблизились к заключению сделки.

Ранее уникальный трюк российского истребителя Су-57 попал на видео.

