Европейский союз (ЕС) может потерять более €1 трлн в виде прямых затрат из‑за конфликта на Украине. Об этом пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.

Отмечается, что Евросоюз также может столкнуться с потерей конкурентоспособности и закрытием российского рынка на ближайшие годы. По подсчетам экспертов, ЕС понесет убытки на американском рынке из-за тарифов и невыгодных торговых соглашений.

«Альтернативой разрушительному экономическому коллапсу, который нас ожидает, является прямое вступление в войну против России в надежде обратить вспять катастрофические последствия конфликта», — говорится в публикации.

Президент США Дональд Трамп назвал европейских политиков «слабыми» в декабрьском интервью Politico. Американский лидер подчеркнул, что Европа занимается только разговорами об Украине, однако ничего не делает для урегулирования конфликта. Трамп отметил, что у него нет врагов в Европе, но многие европейские лидеры «не справляются с работой».

19 декабря лидеры ЕС решили предоставить Украине кредит на €90 млрд, основанный на бюджете Евросоюза, а не на замороженных российских активах.

Ранее Вэнс заявил, что для США судьба пожилых американцев важнее Украины.