В конгрессе США призвали передать Украине американские крылатые ракеты

Сенатор Грэм призвал передать Украине американские крылатые ракеты Tomahawk
Nathan Howard/Reuters

США должны передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, если Россия не согласится на условия мирной сделки, заявил сенатор Линдси Грэм в интервью New York Post (NYP).

По мнению законодателя, президенту США Дональду Трампу необходимо усилить давление на Россию «в случае отказа от нынешних мирных переговоров».

Грэм призвал конфисковать танкеры, перевозящие российскую нефть. Он отметил, что если Москва откажется от соглашения, то необходимо пойти ва-банк, «кардинально изменить правила игры», в том числе передать Киеву Tomahawk.

Сенатор также выразил надежду на то, что американский лидер подпишет законопроект, направленный на ужесточение санкций в отношении России.

The Telegraph недавно писала, что США и Европа разработали гарантии безопасности для Украины, согласно которым американских военных не будет на территории республики, однако Вашингтон сможет применять истребители F-16 и ракеты Tomahawk для «нанесения ответных ударов» в случае нарушения мира со стороны Москвы.

Ранее в Майами завершились двухдневные переговоры России и США по урегулированию на Украине.

