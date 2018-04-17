Семь раз отмерь: почему Трамп остановил введение новых санкций

Президент США Дональд Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России, сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники, знакомые с новым санкционным планом.

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«Трамп пообщался с советниками по национальной безопасности вечером в воскресенье и сказал им, что расстроен из-за того, что санкции были официально объявлены, потому что у него еще нет уверенности по вопросу их введения», — пишет издание.

Источники сообщили, что возможность введения новых санкций серьезно рассматривается, однако Трамп не давал указания на их введение. По данным издания,

стратегия Трампа предполагает сдерживание санкций до шага России, который можно будет расценить как провоцирующий.

Впрочем, согласно заявлениям из Вашингтона, формальный повод для введения новых санкций против России у США уже был. Как писал «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, посол США в России Джон Хантсман передал российскому МИДу письмо, в котором говорится, что Вашингтон начал подготовку новых санкций против России — на этот раз за поддержку сирийских властей.

Письмо, по данным газеты, состоит из двух частей. В первой американские власти объясняют смысл операции, осуществленной в отношении Сирии американцами и их союзниками. Вашингтон полагает, что Дамаск виновен в применении химического оружия против населения, и «международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Башара Асада». Во второй части письма

Хантсман уведомляет Москву, что Вашингтон намерен ввести в отношении нее новые санкции. Причина — «поддержка сирийского режима».

Белый дом сперва не подтверждал эту информацию. «У нас нет никаких анонсов на этот счет на данный момент», — заявил представитель Белого дома на просьбу прокомментировать информацию о подготовке санкций. Однако спустя всего пару часов постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что «анонс новых санкций в отношении России будет в понедельник [16 апреля]».

По словам Хейли, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия. «Российские санкции будут усиливаться. Министр (финансов США Стивен) Мнучин объявит об этом в понедельник. Они будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием Асадом и химического оружия», — заявила она.

Обещания Хейли не сбылись, однако даже сама возможность введения санкций против Москвы из-за поддержки правительства Сирии вызвало широкую реакцию в России. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США вводят новые антироссийские санкции, чтобы изолировать Россию на международной аренде. По ее словам, санкции, которые вводятся против России, «делаются уже без привязки хоть к каким-то реалиями».

«Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились просто кардинально. Нас наказывают в принципе за то, что мы есть на международной арене.

Вот именно так и сформулированы: за роль России в международных делах. Все», — сказала Захарова.

«Сначала это называлось сдерживанием, потом перешли к прямым угрозам и реализация мер изоляции. Не получилось изолировать всем миром, решили изолировать своими силами. Вот именно в такой последовательности», — добавляет дипломат.

Позже в эфире телеканала «Россия 24» Захарова выразила мнение, что Соединенные Штаты провалили «дипломатическую игру» на Ближнем Востоке и севере Африки и перешли к новой модели поведения.

«К сожалению, не найдя возможности, видимо, поддерживать с нами дипломатическую игру и в общем-то провалив свою дипломатическую игру в том же самом регионе Ближний Восток и север Африки, США, видимо, перешли к плану Б: бесконечным запугиваниям, санкциям», — сказала Захарова, отметив, что подобное поведение Соединенных Штатов — это часть большой стратегии.