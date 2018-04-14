Франция рассекретила данные о химатаке в Сирии

Министерство обороны Франции рассекретило доклад о применении химического оружия в Сирии. Он размещен на сайте французского военного ведомства.

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Как сообщило французское военное ведомство, в документе содержится рассекреченная информация, выведанная пресс-службами, а также технический анализ информации с открытым кодом. Атака, как отмечается в докладе, произошла в сирийском городе Думе в восточной Гуте 7 апреля 2018 года.

«С большой долей уверенности мы считаем, что за атаками стоят сирийские власти»,— говорится в сообщении.

Согласно информации организаций защиты прав, на которую ссылается документ, целью атаки была медицинская инфраструктура. «По данным нескольких источников, погибли более 40 человек»,— сообщается в документе.

Сам документ состоит из восьми страниц, в том числе страница с фотографиями жертв химической атаки и карта боевых действий.

Фото демонстрируют симптомы, проявившиеся в результате атаки с применением химического оружия. Их вызывают цианистоводородная кислота, фосфоорганические соединения и удушающие вещества.

Сирийские власти до 2012 года отрицали наличие в стране химического оружия массового поражения, но в 2013 году Дамаск подписал Конвенция о запрете на химическое оружие.

В докладе также отмечается, что на основе документа можно сделать вывод о сохранении сирийским режимом тайной программы производства химического оружия после 2013 года.

Причиной создания доклада послужили многочисленные фото, видео и сообщения в соцсетях, публиковавшиеся после совершения предполагаемой химической атаки, объясняют авторы документа. По их словам, свидетельства происшествия были тщательно проанализированы, следов монтажа и подстановки замечено не было.

В сентябре прошлого года независимая международная комиссия ООН сделала вывод о том, что в Сирии многократно применялось химическое оружие. «В период с марта 2013 года по март 2017 года комиссия зарегистрировала 25 случаев применения химического оружия в Сирийской Арабской Республике, 20 из которых были совершены правительственными силами и направлены в основном против гражданского населения», — сообщалось в том докладе.

Госдепартамент США забеспокоился о возможном применении химического оружия в Думе в Восточной Гуте. Представитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства сообщил, что утром 7 апреля начали поступать тревожные сообщения о нападении с вероятностью применения химического оружия в окрестностях городской больницы.

В ответ на предполагаемую химическую атаку США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Дамаску в ночь на 14 апреля.

Президент США Дональд Трамп решил нанести удар, не дожидаясь результатов расследования миссии ОЗХО, которая уже находится в городе Дума в Сирии и должна была начать свою работу 14 апреля.

«Этот факт американской агрессии свидетельствует о незаинтересованности США в объективности проводимого расследования [ОЗХО], стремлении сорвать процесс мирного урегулирования в Сирии и дестабилизировать обстановку в Ближневосточном регионе и не имеет ничего общего с декларируемыми целями по борьбе с международным терроризмом», — прокомментировал ситуацию начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской в сообщении Минобороны, поступившем в «Газету.Ru».

Наутро после атаки жители Дамаска вышли на улицы города с национальными флагами, они ездили по городу с песнями, воодушевляя друг друга и выражая поддержку своему правительству и президенту, который, к слову, не намерен покидать свое рабочее место, несмотря на опасность.

Владимир Путин негативно высказался о решении Дональда Трампа: «Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути, потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом», — подчеркнул он.

Французская оппозиция также выступила против мер, принятых Парижем, Лондоном и Вашингтоном против Сирии. «Это наша серьезная ошибка, однако она — лишь одна из всей массы совершенных нами. С 2011 года мы не прекращали делать ошибки и вмешиваться в дела других стран», — заявила глава французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

«Во вторник премьер-министр, выступая перед парламентом, заявил, что была осуществлена химическая атака и вина лежит на Башаре Асаде. Если у них есть подтверждения, они должны их показать! Абсурдно, что международные эксперты были направлены для расследования, а выбор в пользу военных действий был сделан за день до их прибытия», — сказала Ле Пен.