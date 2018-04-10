Заседание СБ ООН: Россия ветировала проект США. LIVE

Небензя утверждает, что США прекрасно знают, что проект резолюции в авторстве США не будет принят, но авторы продолжают упорно его проталкивать. «Зачем вам механизм, когда вы уже назначили виновных до расследования? Вам это расследование не нужно. Вы ничего слышат не хотите. Вы все время пытаетесь найти предлог. вот он и был любезно предоставлен представителями «Белых касок». Это похоже на какое-то весеннее обострение», — говорит Небензя, напомнив, что это все развивается по тому же сценарию, что и ровно год назад.