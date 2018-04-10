Заседание СБ ООН: Россия ветировала проект США. LIVE

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Кстати, Экваториальная Гвинея голосовала «за» в обоих случаях. Интересная позиция.
Слово берет Экваториальная Гвинея, которая выражает разочарование, что СБ ООН не смог принять ни первый, ни второй проект резолюции.
Китай поддержал проект России. И Пекин сожалеет, что проект не был принят.
Китай же говорит, что российский проект предполагал позитивные элементы — создание нового механизма, конкретные шаги для обеспечения беспристрастности при сборе доказательства на местах.
Ярко заканчивает Хейли, говорит, что Россия предпочла «защитить монстра», подразумевая, естественно, Асада.
США продолжают утверждать, что Вашингтон учел многие пункты российских опасений. «мы даже дали механизму название, которое предложила Россия», — говорит постпред США при ООН.
«Россия ни перед чем не остановится, чтобы защитить режим Асада. И вот ответ — Россия пренебрегает авторитетом Совета», — говорит Хейли.
Никки Хейли говорит, что сегодня Россия не позволила ООН защитить сирийский народ.
И снова слово Великобритании. Задело Лондон замечание про Маркса. Говорит, он бы перевернулся в могиле, увидев действия России.
Проект ожидаемо тоже не прошел. За — 6 стран, против — 7, воздержались — 2.
Начинается голосование.
Небензя напомнил, что именно Россия разработала проект резолюции СБ ООН, который 23 января был представлен коллегам. Западный лагерь сразу воспринял его в штыки, говорит российский постпред, потому что в нашем проекте были закрыты лазейки, позволявшие манипулировать расследованием.
Небензя поблагодарил британского коллегу за знание работ Маркса и Ленина. Но предлагает еще одну цитату: «Лучше меньше да лучше».
Совет приступает к рассмотрению российского проекта. Слово — представителю России.
Кроме того, Нидерланды заранее заявили, что проголосуют против российского проекта, потому что «в нем полно изъянов» — опять речь о том, что Россия якобы будет сама назначать расследователей химатак.
Нидерланды настаивают, что резолюция США могла обеспечить независимость. представитель Королевства напоминает, что это 12-е вето России против резолюции по Сирии.
Напомним, российский проект предусматривает, что выводы о химатаках надо делать на основе выводов комиссии ОЗХО.
Выступает единственная делегация, поддержавшая позицию России, — Боливия. Боливия призывает к единству, чтобы обеспечить наказание для виновных в химатаках. Поэтому Боливия поддерживает ОЗХО.
«Россия подрывает способность Совета по выполнению своей главной ответственности — задача поддержания международного мира и безопасности», — заявляет представитель Польши.
Польша, к слову, говорит о том, что ОЗХО — тоже важный элемент. Но настаивает на том, что вариант проекта США создает независимый механизм.
Кот-д'Ивуар выступает в защиту американского проекта. Говорят, что их все устраивает.
В общем-то, важно отметить, что Китай воздержался во время голосования за американский проект. Представитель КНР предлагает полагаться на расследование ОЗХО. Косвенно это указывает на поддержку Москвы.
Китай все же предлагает дождаться итогов расследования и не предвосхищать никаких выводов.
Слово берет Китай.
«Авторитет России в качестве члена СБ под вопросом. мы не будем стоять в стороне и наблюдать, как Россия попирает международные нормы», — с таким смелым заявлением выступает Британия.
«У России нет мандата на расследование химатак», — говорит Британия.
Лондон обвиняет Россию в пересечении» важного рубежа в международном миропорядке». Все как всегда, в общем-то.
Слово берет Британия, которая говорит, что сегодня печальный день для СБ ООН.
Итак, результаты голосования. 12 голосов за, 2 голоса против, одна делегация воздержалась. Проект резолюции не принимается в силу того, что против него проголосовал один из постоянных членов Совета (это, разумеется Россия, вторая делегация — Боливия).
Пошло голосование за американский проект
РФ обвиняет США в продвижении заведомо провальной резолюции.
Небензя выразил надежду, что США одумаются, а не ввяжутся в очередную военную авантюру.
«Мы применяем вето для того, чтобы защитить международное право, мир и безопасность и чтобы не дать вам вовлечь СБ в ваши авантюры», — обращается российский постпред к представителю США.
Россия полагает, что США хотят, чтобы этот проект провалился, чтобы потом этим фактом обосновать силовые действия против Сирии.
Небензя утверждает, что США прекрасно знают, что проект резолюции в авторстве США не будет принят, но авторы продолжают упорно его проталкивать. «Зачем вам механизм, когда вы уже назначили виновных до расследования? Вам это расследование не нужно. Вы ничего слышат не хотите. Вы все время пытаетесь найти предлог. вот он и был любезно предоставлен представителями «Белых касок». Это похоже на какое-то весеннее обострение», — говорит Небензя, напомнив, что это все развивается по тому же сценарию, что и ровно год назад.
Россия настаивает, что посещение мест предполагаемых атак специалистами должно быть обязательным, а не факультативным. Что ж, кто бы что ни говорил, а это как минимум логично.
Американский проект возобновляет все порочные способы расследования старого механизма, утверждает Небензя. Что не имеет ничего общего с независимостью, о «которой пекутся авторы американского проекта».
СМР покрыл себя позором, вынеся приговор суверенному государству, подчеркивает российский представитель.
Небензя говорит, что «это неправда, что в американской резолюции есть почти все требования» России.
К слову, Хейли говорит об «атаках» в Думе как о нечто само собой разумеющемся, то есть свершившимся фактом. Слово берет Василий Небензя, представитель РФ
США утверждают, что их резолюция в любом случае будет способствовать независимому расследованию, а Россия якобы хочет сама назначать следователей.
Американская резолюция — минимум для ответа на атаки в Сирии, полагает Хейли. В целом, ничего хорошего, но и ничего нового США не говорят.
Хейли говорит, что США пытались принять любое предложение России, которое — опять же с точки зрения Вашингтона — не мешает беспристрастности расследования.
«Я призываю всех членов Совета проголосовать за американский проект резолюции», — завершает свое выступление Франция. А дальше — США — Никки Хейли. Кажется, ничего хорошего в адрес России мы не услышим.
Франция не согласится ни на один механизм, который не будет беспристрастным, с точки зрения Парижа. Кажется, у Москвы в таком случае нет шансов отстоять свою точку зрения.
А вот и про расследование. Француз утверждает, что американцы смогут «беспристрастно» расследовать эти атаки. Однако еще до установления конкретных фактов американские эсминцы пошли в сторону Сирии.
Несмотря на то что резолюции рассматриваются в контексте расследования химатак в Сирии, собственно, о расследовании пока ни слова. И снова «действия России», которые якобы мешают установлению мира в регионе.
Циничные и варварские — так представитель Франции описывает атаку в Думе. Напомним, никаких конкретных доказательств подобной акции опять не приводится.
представитель Франции тут же смешивает все подряд — наряду со всеми другими обвинениями в применении химоружия Дамаском он говорит об отравлении Скрипалей в Солсбери
Собственно, француз напомнил о резолюции, автором которой в том числе выступала Россия — об уничтожении химоружия в Сирии. Утверждается, что Дамаск так и не избавился от него. Впрочем, доказательств — уже привычно — не предоставляется.
Слово берет представитель Франции.
Председатель говорит о трех проектах резолюции. Однако об их содержании пока неизвестно.
Заседание началось. На повестке — положение на Ближнем Востоке, говорит ведущий.
Вместе с тем американцы подогревают своей ястребиной риторикой (которая, впрочем, стала уже привычной для тех, кто активно следит за повесткой) относительно готовности нескольких стран предпринять меры против Сирии.
«Мы ведем переговоры с рядом стран, с президентом [Франции Эммануэлем] Макроном, премьер-министром [Великобритании Терезой] Мэй и другими, не только из этих стран», — заявила пресс-секретарь главы Белого дома Сара Сандрес, комментируя планы Вашингтона.
Интересно и то, что в США то и дело возобновляются дискуссии вокруг заявлений Трампа о скором выводе американских войск из Сирии. Хотя практически весь истеблишмент Вашингтона против. О ходе подобных дискуссий «Газета.Ru» писала еще на прошлой неделе.
В целом, ситуация грозит достаточно серьезным обострением. Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток-двух примет решение об ответе на мнимую химическую атаку в сирийской Думе. Решения еще нет, а вот американские эсминцы уже направились по Средиземному морю к побережью Сирии. А это значит, что США могут в любой момент нанести удар по сирийской территории. Чем это обернется, остается только гадать, однако ответ России может быть достаточно серьезным, особенно если при ударе пострадают российское военнослужащие.
Совбез ООН голосует за проекты России и США по Сирии В Нью-Йорке проходит заседание СБ ООН по химическим атакам в Сирии
Главное отличие двух резолюций — Москвы и Вашингтона — заключается в том, что США настаивают, что после изучения доклада UNIMI СБ ООН примет решение относительно нарушений резолюции 2118, которая устанавливает контроль над химоружием Сирии и его уничтожении и примет решение в соответствии с главой 7-й Устава ООН, посвященной действиям в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии. В российском проекте подчеркивается, что Совбез «досконально изучит» выводы Комиссии по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Добрый вечер, уважаемые читатели. «Газета.Ru» начинает онлайн-репортаж заседания Совета Безопасности ООН, который рассмотрит два проекта расследования химических атак в Сирии, предложенные Россией и США.
В последние дни в мире разгорелся крупный скандал вокруг возможной химической атакой в сирийском городе Думе. США и ряд других западных стран практически тут же обвинили в инциденте войска президента Сирии Башара Асада, Россию и Иран. Москва же утверждает, что эта информация является «вбросом» и провокацией.
Мы следим за ходом заседания и будем рассказывать о самых интересных деталях обсуждения резолюций.