Пошли домой: почему Трамп хочет вывести войска из Сирии

Президент США Дональд Трамп хочет свернуть военную кампанию в Сирии и вывести американских военных из этой страны в течение полугода, пишет Associated Press со ссылкой на трех источников в Белом доме. Правда, не все источники говорят об этом столь конкретно. Например, газета The Washington Post утверждает, что конкретных сроков и порядка вывода американских военных из Сирии в администрации Трампа пока нет.

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Однако стремление Трампа завершить военную операцию в Сирии не находит поддержки ведомств, так или иначе вовлеченных в ситуацию вокруг этого конфликта на Ближнем Востоке. Пентагон, Госдепартамент и ЦРУ не готовы приступить к выводу американских солдат из зоны конфликта. Советники Трампа также советуют президенту воздержаться от этого шага.

Разговоры о планах США покинуть территорию Сирии начались неделю назад. Тогда глава Белого дома впервые публично заявил о подобном варианте развития событий.

«Мы надавали по шее ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России. — «Газета.Ru»). Мы уйдем из Сирии, вероятно, очень скоро», — заявил Трамп во время выступления в Ричфилде (штат Огайо) 30 марта.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что собирается сделать это после того, как ИГ будет полностью разбито.

Тема возможного вывода американских военных из Сирии поднималась и раньше в частных беседах Трампа с советниками, о чем сообщает Reuters со ссылкой на двух анонимных источников из администрации президента.

По информации Пентагона, на данный момент в Сирии находятся порядка 2 тыс. военных США. Это не самое большое «представительство» американцев на Ближнем Востоке. Например, по данным Пентагона за cентябрь 2017 года, наибольший контингент располагается в Афганистане, где дислоцированы 15 298 военных и 1 202 гражданских сотрудника минобороны, в Ираке служат 8 892 солдата. Согласно американской стратегии нацбезопасности, которую выдвинул Трамп, армия США призвана сохранять баланс сил и обеспечивать безопасность Америки и их союзников от возможных террористических атак в ближневосточном регионе.

Трамп на распутье

Заявление Дональда Трампа о планируемом выводе американских военных из Сирии выглядит как минимум дискуссионным, считают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru». По их словам, глава Белого дома — заложник ситуации.

При этом специалисты полагают, что и для самой Сирии данные действия со стороны американских властей могут обернуться неприятными последствиями, поскольку тогда на Ближнем Востоке могут сложиться условия для радикализации оппозиции и возрождения территориального проекта «Исламского государства».

«Не было и нет никаких предпосылок, чтобы американцы покидали Сирию», — уверен начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Антон Мардасов. По его словам,

полный вывод американского военного штата сделал бы невозможным продолжение существующей политики американцев, которая держится на трех столпах — давить на Дамаск с помощью «Сил демократической Сирии» (СДС) и склонять его к выполнению Резолюции СБ ООН 2254, бороться против «Исламского государства» и сдерживать Иран.

Однако заявление Трампа в целом укладывается в общую стратегию, взятую им еще во время предвыборной гонки.

«В то время когда Трамп строил свою избирательную кампанию, он не скрывал, что международная политика имеет для него важность в том смысле, в котором [она] может обеспечить рост промышленного капитала в США. Что касается как таковой борьбы с терроризмом, то она Трампа интересует в меньшей степени», — считает эксперт-востоковед Юрий Мавашев.

Эксперт считает, что для американского президента это крайне неприятная ситуация. «Он сам не совсем понимает, что CША делают в Сирии, но поскольку это наследие Обамы, то просто уйти оттуда без каких-либо гарантий ему не дадут ни внутренние и внешние оппоненты», — говорит эксперт.

Предвыборный лозунг Трампа «Вернем Америке величие» в целом объясняет его истинные политические цели, а именно — заняться внутренними проблемами США. Собственно, поэтому, полагает Мавашев, главе Белого дома необходим формальный повод уйти из Сирии, который был бы принят американским сообществом и политическим истеблишментом.

Желание Трампа можно рассматривать всерьез, а предпосылкой может послужить и отсутствие единой политики со стороны Белого дома, Пентагона и Госдепартамента США вокруг сирийского конфликта. «Нет ощущения, что у США есть какая-то единая государственная линия, какая, например, имеется у Турции или России», — отмечает Мавашев.

Не обязательно к исполнению

Вместе с тем даже сама ситуация, которая сложилась по обе стороны от Евфрата, не предполагает возможности вывода американских военных из Сирии, уверен эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко.

«Заявление Трампа — просто декларация о намерениях. Чтобы выводить или не выводить войска, США нужно четко сформулировать свою позицию по отношению к курдам и туркам, чего на данный момент не прослеживается», — подчеркивает Малашенко в беседе с «Газетой.Ru».

Если такой сценарий будет воплощен, эксперты прочат скорую реинкарнацию «Исламского государства», а значит — и возвращение американцев на сирийские военные базы.

К тому же вывод американцев на данном этапе развития конфликта не особенно выгоден Сирии и России, полагает Антон Мардасов из РСМД.

«Если американцы на это пойдут, тогда Дамаску придется — даже при российской поддержке — выстраивать отношения с местными племенами, которые находятся в крайне раздробленном состоянии. Это потребует сильных ресурсов, потребует большой агентуры, потребует опоры на какие-то формирования, а с формированиями у Дамаска очень большие проблемы,

потому что как таковой единой сирийской армии нет, а есть раздробленные группировки, которые спонсируются различными сирийскими мигрантами и другими людьми», — отмечает эксперт.

По его словам, заявление Трампа можно трактовать как планы Вашингтона несколько сократить официальное присутствие в Сирии. «Американцы развернули в САР объекты различных местных формирований, практически там два десятка их опорных пунктов, в том числе несколько баз в Эль-Хасаке, Кобани и т.д. Их количество может снижаться. В принципе, это позволит нормализовать отношения с Турцией», — считает Мардасов.

Тем не менее от заявления до реальных шагов есть какое-то время и какое-то пространство, считают эксперты, расценивая слова Трампа как политическое заявление. А политические заявления не всегда выполняются.