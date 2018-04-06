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Британцы почуяли «Новичка» под Саратовом

Британские СМИ назвали место производства «Новичка»

Британские разведслужбы заявили, что нервно-паралитический газ «Новичок», которым, по версии Лондона, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери, производился в населенном пункте Шиханы Саратовской области. Бывший глава госкомиссии по химразоружению, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич опроверг эту информацию.

Как считают британские разведслужбы, нервно-паралитический агент «Новичок» был произведен в России на военно-исследовательской базе в закрытом городе Шиханы Саратовской области, сообщает газета The Times.

Информацию о «родине «Новичка» британцы обнародовали на специальном брифинге для союзников Великобритании с целью убедить лидеров мировых государств в причастности России к инциденту в Солсбери.

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Великобритания заявила, что находящихся в Шиханах запасов боевого отравляющего вещества «недостаточно для использования в военных целях, из чего следует, что вещество могло применяться для целенаправленных убийств». Как отмечает The Times, именно в результате этого брифинга страны Запада выслали более 150 российских дипломатов.

Экс-командующий Объединенного химического, биологического, радиологического и ядерного полка британского экспедиционного корпуса Хамиш де Бреттон-Гордон также заявил в разговоре с газетой, что данные разведки «ясно указывают» на Россию.

При этом начальник секретной лаборатории Минобороны Британии в Портон-Дауне Гэри Айткенхед во вторник заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.

Британский МИД тогда же признал, что выводы о причастности России к произошедшему в Солсбери были сделаны во многом на основании собственных оценок информации.

По словам источников The Times, Кремль проводил в лаборатории в Шиханах тесты, чтобы выяснить возможность применения ядов в политических убийствах. По словам источника, уже три дня спустя после отравления Скрипалей в Солсбери «с высокой долей вероятности» можно было предположить, что этот яд имел российское происхождение. Однако при этом британская разведка «не уверена на 100%», и все обвинения строятся на предположениях.

Бывший глава госкомиссии по химразоружению, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич опроверг слухи о месте производства «Новичка».

«В лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы никогда не хранилось химическое оружие, в том числе так называемый газ «Новичок», – заявил «Интерфаксу» Бабич, ранее возглавлявший комиссию по химическому разоружению России

Однако Лондон в любом случае, независимо от результатов изучения химического оружия, будет продолжать давить на Россию, убежден заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По словам Рябкова, поскольку официальные представители Великобритании изначально выступали с публичными обвинениями в адрес Москвы, они «не отступятся от этой линии».

Отметим, что в результате отравления «Новичком» Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы в состоянии интоксикации и без сознания. Британские власти отказывались предоставить российскому посольству информацию о состоянии здоровья российских граждан Скрипалей на протяжении месяца с дня инцидента. В России отравление Скрипалей назвали терактом и нападением на граждан РФ.

Премьер-министр Тереза Мэй вскоре после отравления в Солсбери заявила о «крайне вероятной» причастности России к инциденту, но не представила никаких доказательств. Также она заявила, что 33-летняя Юлия Скрипаль и 66-летний Сергей Скрипаль могут «никогда не поправиться».

О состоянии здоровья экс-полковника ГРУ и агента британской разведки Сергея Скрипаля до сих пор ничего не известно, отметили в российском посольстве в Лондоне. При этом Юлия Скрипаль несколько дней назад пришла в сознание и даже успела поговорить по телефону с двоюродной сестрой Викторией. По словам британских властей, Юлия уже в состоянии самостоятельно принимать воду и пищу и постепенно, но уверенно идет на поправку.

При этом жертвами инцидента в Солсбери стали домашние животные Сергея Скрипаля — две морские свинки и кот. Как сообщает RT, животные погибли вследствие отсутствия присмотра на фоне расследования инцидента в Солсбери.

Британское издание The Mirror сообщает, что

морские свинки погибли в результате обезвоживания, а черный персидский кот Нэш ван Дрэйк был найден в состоянии сильного стресса — в дальнейшем было принято решение усыпить животное. Свинок и кота кремировали, опасаясь, что они могут быть заражены веществом «Новичок».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что в доме у Скрипалей были животные, но об их судьбе ничего неизвестно.

«Кроме того, мы проверяли эту информацию, не видели ее в СМИ, но мы ее проверяли — есть достоверные сведения, что у Скрипалей в доме имелись домашние животные. Казалось бы, какое имеет отношение к делу? Имеет самое прямое отношение. Если речь идёт об использовании химических отравляющих веществ, связанных так или иначе с домом Скрипалей. Так вот — где сейчас эти домашние животные? У нас есть понимание, сколько их было. И вопросы: где животные, в каком они состоянии? Почему британская сторона этот факт утаила?» — задалась вопросом представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Захарова отметила, что «если в доме действительно было применено отравляющее вещество, эти живые организмы тоже должны были пострадать».