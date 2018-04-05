Постпред РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН 5 апреля заявил, что Сергей Скрипаль не представлял угрозы для Москвы.

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«По растиражированной версии британской стороны Россия не простила ему измены и решила его устранить. При том, что никакой угрозы для России он, понятное дело, не мог представлять», — цитирует российского дипломата ТАСС.

Тем временем Лондон передал пострадавшей от отравления дочери бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля Юлии предложение российской стороны о консульской помощи как гражданке РФ.

«Мы передали госпоже Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи. Теперь она может решить, принимать ли его и, если да, то когда», — приводит RT сообщение МИД Великобритании.

Как отметили в британском внешнеполитическом ведомстве, пока Юлия Скрипаль не приняла решение о принятии помощи от российских дипломатов.

Несколькими часами ранее Юлия, которая пришла в сознание, рассказала о своем состоянии. Ее слова приведены в официальном заявлении, опубликованном на сайте полиции Великобритании.

«Я пришла в сознание больше недели назад и рада сообщить, что силы прибывают с каждым днем. Я благодарю вас за беспокойство обо мне и за большое количество сообщений с пожеланиями выздоровления, которые я получила», — цитируют британские правоохранительные органы Юлию Скрипаль.

Она также выразила признательность прохожим около торгового центра Maltings в городе Солсбери, благодаря которым ей удалось остаться в живых. В частности люди вызвали врачей, когда Юлия и ее отец лежали на лавке на улице в бессознательном состоянии из-за сильного отравления.

«Кроме того, я бы хотела поблагодарить персонал госпиталя Солсбери за их работу и профессионализм», — добавила Юлия.

Упомянула она и сам факт отравления.

«Я уверена, что вы воспринимаете весь этот эпизод как нечто дезориентирующее, и я надеюсь, что вы окажете уважение к моей частной жизни и частной жизни моей семьи во время моего выздоровления», — говорится в тексте заявления.

В свою очередь, племянница Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что пока что не получила ответ от посольства Великобритании в Москве касательно британской визы, передает ФАН.

Ранее Виктория заявила, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль, приходящейся ей двоюродной сестрой. По ее словам, Юлия чувствует себя хорошо. При этом Виктория отметила, что ее сестра сомневается в вероятности выдачи британской визы. Она также указала, что узнала голос сестры — это точно была она.

Российский посол в Британии Александр Яковенко обещал помочь Виктории устроиться в Лондоне, в случае если ей выдадут британскую визу и она прилетит в британскую столицу.

«В случае, если Виктория Скрипаль решит остановиться в Лондоне, российское посольство окажет содействие. Родственница пострадавшего сама решит, сколько времени пробудет в Британии и чем займется, поскольку является частным лицом. Посольство РФ в Лондоне при необходимости обеспечит кузине Юлии Скрипаль переводчика», — добавил дипломат.

Кроме того Яковенко заявил, что у России нет проблем со Скрипалями, которые могли бы помешать им вернуться на Родину.

«Надеюсь, что однажды Юлия сможет вернуться в Москву. У нее работа, квартира, она довольно состоятельная женщина, ее дела тут идут хорошо», — сказал Яковенко.

Он также ответил на вопрос о том, может ли отец Юлии Скрипаль так же беспрепятственно вернуться в Россию.

«Что касается ее отца — пусть решает, оставаться ему в Британии или нет. У России нет возражений, нет проблем с ними», — заявил он.

В этот же день — в четверг 5 апреля — министр иностранных дел России Сергея Лавров заявил, что ситуация, складывающаяся вокруг дела Скрипаля создает угрозу международной безопасности.

«Сегодня СБ ООН рассмотрит эту ситуацию, мы действительно считаем, что она создает угрозу международному миру и безопасности… И СБ ООН должен рассмотреть эту проблему всесторонне и, надеюсь, объективно», — сказал дипломат.

Министр подчеркнул, что угроза безопасности возникает «не только потому, что было использовано, судя по всему, оружие массового уничтожения».

«Хотя тот факт, что полицейский давно выздоровел, Юлия Скрипаль пошла на поправку, Сергей Скрипаль, судя по всему, жив, делает необходимым понять, что же это было за оружие массового уничтожения, которое так массового никого не смогло уничтожить? Но это отдельная тема. Но даже если ответ будет дан удовлетворительный, который объяснит, почему такое мощное боевое отравляющее вещество не достигло цели, все равно проблема угрозы миру и безопасности сохраняется», — сказал Лавров.