«Путин пытается разобраться в сути»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин не вышел к протестующим на митинге в Кемерово, где при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передает ФАН.

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«Толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. Если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма», — пояснил представитель главы государства.

По словам Пескова, «с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно».

«В такой ситуации выходить с митинговыми заявлениями, с которыми он выходил в период предвыборной кампании — это кощунство, это не решит проблемы, а главное — не ответит на вопрос о вине. Предметно говорить не с кем, когда столько людей», — добавил представитель Кремля.

Днем ранее Путин поручил главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину встретиться с родными погибших и не затягивать расследование пожара в Кемерово.

«Послушайте, что они думают, послушайте, как они видят развитие этой ситуации с тем, чтобы и это использовать в ходе предварительного следствия. Столько, сколько нужно людей, столько туда и направьте с тем, чтобы не затягивать ничего. Но, естественно, само собой разумеется, работа должна вестись на высокопрофессиональном уровне», — сказал президент России.

В свою очередь глава правоохранительного ведомства указал, что экспертиза будет независимой, вневедомственной, наряду с экспертизой СК.

Также, Путин поручил найти человека, который подписал документ об осмотре ТЦ «Зимняя Вишня» в 2016 году. По словам главы государства, он посмотрел документ об осмотре здания в 2016 году, «в том числе, сотрудниками противопожарной службы».

«Что прочитал? Странно даже звучит: «без замечаний», — прокомментировал Путин.

Он поручил найти эту бумагу и посмотреть, «кто подписывал» ее.

На встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым Путин потребовал провести проверку деятельности развлекательных торговых центров, обеспечить их безопасность и поручил правительству обратить внимание на ситуацию в Кемерово после пожара, а также оказать всю необходимую помощь.

«Дмитрий Анатольевич, мы говорили с вами, и я, будучи в Кемерово, разговаривал с коллегами, нужно посмотреть на деятельность развлекательных торговых центров подобного рода. Нужно чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины, но безопасность должна быть обеспечена — это совершенно очевидно», — заявил Путин.

По его словам, надо обратить внимание и на действующее законодательство, передает НСН.

«Если чего-то там не хватает, нужно будет после консультаций с объединениями предпринимателей и соответствующего анализа имеющихся материалов принять соответствующие решения», — добавил Путин.

Днем ранее президент России провел незапланированную встречу с обеспокоенными горожанами, сомневавшимися в официальной информации о числе погибших в пожаре. Президент подчеркнул, что подвергать сомнению достоверность данных МЧС и Следственного комитета РФ «не имеет никакого смысла».

«Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», — подчеркнул глава государства.

Он также указал на распространяемую в интернете недостоверную информацию о том, что якобы число жертв трагедии составляет «300 человек», передает RT.

«Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить, ни при каких обстоятельствах», — заявил Путин.

Он также пообещал принять кадровые решения после трагедии.

«Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода… Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», — заявил Путин.

По его словам, не стоит сразу «назначать» виновных. «Все, кто должен отвечать, все ответят», — заверил Путин.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых.