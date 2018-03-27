«Зло должно быть наказано»

На первом рабочем заседании УНТ были выдвинуты обвинения против восьми деятелей режима Порошенко. В их числе сам президент Украины Петр Порошенко, а также министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник генерального штаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

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На первом заседании УНТ были представлены факты применения вооруженных сил против гражданского населения Украины. В частности, трибунал рассмотрел свидетельства против режима Порошенко, которые представили мирные жители Донецка, Макеевки, Кировского и Луганска.

«На первом судебном заседании УНТ были опрошены потерпевшие. Также потерпевшими были предоставлены доказательства, включая фото- и видеоматериалы, которые подтверждают факты преступлений», — рассказала председательствующий судья трибунала Елена Шишкина.

В частности, против режима Порошенко дала показания жительница Макеевки Елена Скрипко, потерявшая ногу в результате обстрела города в 2014 году.

«Я живу в Макеевке в Кировском районе. Помню, как мы с дочкой шли из церкви: был Яблочный Спас. Мы зашли в магазин за мороженным. Последнее, что я помню — как передавала деньги. Меня привела в чувство моя дочка. Я увидела, как моя нога буквально висит на кусочке ткани, было много крови, в это время я даже не чувствовала боли. У меня оторвало ногу выше колена», — рассказала Скрипко.

Всего 19 августа 2014 года возле магазина в Макеевке упало две мины. Пострадавшая добавила, что ее дочку от осколков закрыл собой мужчина, которому в результате обстрела также оторвало ногу. Самой дочке осколок снаряда угодил в стопу.

«Когда меня выносили из магазина, на улице я видела оторванную верхнюю половину тела мужчины, разорванное тело женщины, чуть-чуть дальше лежал мужчина без головы», — вспоминает Скрипко.

Она отметила, что на дереве возле магазина были видны «маячки», предположительно установленные для корректировки огня.

«Я считаю, что всякое зло должно быть наказано, хотя бы ради тех, кто стал его жертвой. Я хочу, чтобы именно они — представители режима Порошенко — сидели на скамье подсудимых. Я хочу это лично увидеть», — подчеркнула Скрипко.

Жительница Кировского, потерявшая сына в результате обстрела, также дала показания против режима Порошенко.

От имени потерпевших выступила Любовь Луценко. Ее пятилетний сын Даниил Луценко скончался в больнице спустя полтора месяца после обстрела Кировского, который велся с позиций украинских силовиков 24 августа 2014 года.

«Я видела своего сына, он не мог стоять на ногах, из его спины текла кровь. Сына я на руках несла в больницу, которая находится в двух минутах ходьбы от дома. У него было осколочное ранение грудной клетки с открытым переломом позвоночника. Шестого октября Даня скончался в больнице имени Калинина. За два дня до этого он впал в кому и больше из нее не вышел», — рассказала Луценко.

Старший сын Любови – Александр, которому в день трагедии было семь лет, – при обстреле получил множественные осколочные ранения. По словам матери, оба мальчика в момент обстрела были на прогулке с бабушкой. «Ни одно наказание не сможет покрыть горе матери, потерявшей ребенка», — подчеркнула жительница Кировского.

На заседании трибунала дал свои показания и Андрей Пожидаев, пострадавший в ходе авиаудара в Луганске 2 июня 2014 года.

«В момент авиаудара со стороны украинских силовиков я находился рядом со зданием Луганской областной государственной администрации, где беседовал со своим товарищем. Все произошло очень быстро. Придя в себя, я понял, что получил серьезные ранения, ведь я немного разбираюсь в медицине. Мой товарищ находился в предсмертных конвульсиях, у него была разорвана брюшная часть», — рассказал Пожидаев.

Он получил различные осколочные ранения головы, туловища и ног. Курс лечения растянулся на три месяца. Пожидаеву оказывали помощь как в Луганске, так и в России. Последняя операция — по восстановлению коленного сустава — была сделана в РФ. Документы, в которых подтверждаются факт его ранений в результате авиаудара, Андрей привез на заседание УНТ.

«Я подавал копии документов в украинский суд, однако мне отказали в возбуждении уголовного дела по данному факту из-за недостатка нужной информации. Я считаю, что наш трибунал создан для того, чтобы донести правду, ведь многие люди на Украине не верят, что это был авианалет. Поэтому правду нужно доносить любыми способами», — подчеркнул Пожидаев.

По итогам заседания в понедельник Украинский народный трибунал разделил обвинения, выдвигаемые против режима Петра Порошенко, на ряд блоков.

«Принято решение все статьи обвинения разбить на так называемые блоки: использование вооруженных сил против гражданского населения, пытки, блокада, создание незаконных вооруженные формирований, геноцид и т.д. По каждому блоку наиболее шокирующие факты мы будем доводить до сведения международной общественности. Планируется по каждому блоку около пяти заседаний», — сказала председательствующий судья трибунала Елена Шишкина.

Она пояснила, что в ходе начавшегося сегодня заседания рассматриваются преступления, касающиеся использования вооруженных сил против гражданского населения. По словам Шишкиной, предполагается, что этот блок обвинений будет рассмотрен на пяти заседаниях Украинского народного трибунала.

«Подводя итоги первого дня судебного заседания, инициативная группа УНТ может с уверенностью сказать, что после реализации Минских договоренностей решение трибунала ляжет в основу приговора и преступники будут привлечены к уголовной ответственности», — отметила Шишкина.