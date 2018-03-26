«Успокойте Даунинг-стрит!»

Вашингтон должен «мудро» повлиять на Лондон в ситуации с отравлением Скрипаля — с таким заявлением выступило посольство России в США. По словам российских дипломатов, сейчас важен «спокойный и профессиональный» поиск истины и совместная работа по предотвращению подобных трагедий в будущем.

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Также в посольстве РФ отметили, что у Белого дома «все еще есть время, чтобы предотвратить негативные последствия этой фальшивой истории во имя оставшегося позитива в российско-американских отношениях».

По мнению дипломатов, отношения между Россией и Штатами многослойны, и от них зависит «стратегическая стабильность всего мира», поэтому Москва и Вашингтон не должны стать «заложниками очевидно постановочных событий».

25 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британский МИД направляет российскому послу в Лондоне Александру Яковенко лишь «неграмотные отписки» по делу Скрипаля.

Она подчеркнула, что уровень работы британских дипломатов шокирует.«Огромную роль здесь играет спешка — раз, и полное отсутствие координации внутри — это два», — пояснила представитель российского МИДа. Захарова подчеркнула, что обращения России к Великобритании, напротив, «составляют огромные фолианты» с «абсолютно конкретными вопросами» о состоянии российских граждан Сергея и Юлии Скрипаль, и о формуле вещества, которым их предположительно отравили.

Позже в тот же день Захарова пообещала «исторический подарок» для Великобритании и министра иностранных дел Соединенного королевства Бориса Джонсона. Как сообщает ФАН, Захарова раскроет подробности о «сюрпризе» на брифинге в грядущий четверг.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает обвинения Лондона по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля «граничащими с бандитизмом» делами.

«Это — невиданное хамство. Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать. Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела. А что за этим стоит? Внутренние проблемы Британии или проблемы взаимоотношений Британии с их союзниками или еще что-то? Это, скорее всего, не наше дело», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что задача России — справиться с этой провокацией. Он также обратил внимание на то, что российский лидер Владимир Путин «хранит абсолютное спокойствие, абсолютную выдержку».

Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме передает, что президент США Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из страны в ответ на произошедшее в Солсбери. По данным агентства, Трамп сделает официальное заявление в понедельник, 26 марта.

Как сообщает НСН, американские СМИ считают высылку российских дипломатов «недостаточной мерой».

Незадолго до этого Дмитрий Песков заявил, что отравленный в Великобритании экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль не представлял для России никакой ценности. По его словам, обвинения в адрес России являются «искусственно сконструированными теориями».

«Он был передан Великобритании в результате обмена [шпионами].

Так почему же Россия должна выдавать человека, который хоть сколько-нибудь важен или имеет ценность? Это немыслимо. Если его выдали — значит, Россия больше не имеет с ним дел. Он имеет нулевую ценность или важность»,

— цитирует Пескова RT.

Представитель Кремля также добавил, что британская сторона не хочет увидеть реальность, признав, что у России нет химоружия. «Посла Великобритании мы там не увидели. Если у Британии есть вопросы по этому делу, то почему бы британскому послу не прийти и не услышать ответы? Как будто они задают вопросы, не желая получить ответы. Словно они задают вопросы, заранее имея какое-то мнение», — заметил Песков.

Россия полностью уничтожила свои запасы химического оружия в сентябре 2017 года. Целевая программа «Уничтожение запасов химического оружия в России» была принята в 1996 году, соответствующая конвенция ратифицирована Госдумой в 1997. Ликвидация химоружия велась на семи спецобъектах.