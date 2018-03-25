«Россия получает лишь неграмотные отписки»

Британское министерство иностранных дел направляет российскому послу в Лондоне Александру Яковенко лишь «неграмотные отписки» по делу Скрипаля. С такой информацией выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что уровень работы британских дипломатов удивляет — «огромную роль здесь играет спешка — раз, и полное отсутствие координации внутри — это два».

Захарова подчеркнула, что обращения России к Великобритании «составляют огромные фолианты» с «абсолютно конкретными вопросами» о состоянии российских граждан и формуле вещества, фигурирующего в деле об отравлении.

Также представитель МИД РФ назвала риторику Лондона «черным пиаром общемирового масштаба» и указала на отсутствие конкретной доказательной базы по делу о «Новичке», передает ФАН.

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Ранее, сообщает НСН, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «невероятным хамством» действия британской стороны по делу Скрипаля.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил в эфире телеканала «Россия 1», что британцы не говорят о состоянии здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля из-за его двойного гражданства.

«Должен внести ясность: Сергей Скрипаль имеет двойное гражданство — это российское и британское. Британцы сказали, что, поскольку он имеет британское гражданство, они не будут ничего нам сообщать о его состоянии здоровья», — передает RT слова дипломата.

Яковенко подчеркнул, что дочь Скрипаля — 33-летняя Юлия — является российской гражданкой, но «в отношении нее информация очень дозированная».

«Говорят, что она в критическом состоянии, но, к сожалению, британцы полностью весь процесс засекретили. С 4-го числа [марта] прошло 16 дней, мы не имеем информации, где они находятся, какое состояние. Мы не имеем возможности поговорить с врачами, никто даже в Британии не видел их фотографий. И находятся ли они в Солсбери, это тоже вопрос»,

— подытожил посол РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения со стороны Британии по делу Скрипаля «граничат с бандитизмом». Песков назвал действия Лондона «невиданным хамством» и сказал, что задача Москвы — справиться с провокацией. Он также добавил, что «в отличие от своих визави на острове» Путин сохраняет абсолютную корректность.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Владимир Путин «в отличие от визави на острове» сохраняет «абсолютную корректность». Песков подчеркнул, что

Путин сразу же сформулировал позицию, заявив, что Россия занимается своими внутренними делами первым делом.

Также Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль писал письмо главе государства Владимиру Путину с просьбой вернуться в Россию. «Нет. Это не так», — сказал Песков.

Ранее телеканал «Би-би-си» со ссылкой на школьного друга Скрипаля Владимира Тимошкова сообщил, что бывший шпион написал Путину письмо с просьбой разрешить ему вернуться на родину, так как хотел встретиться с матерью, братом и другими родственниками.

Отравленный в Солсбери в начале марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль сожалел, что был двойным агентом, так как это решение «испортило ему жизнь». Сообщается, что Скрипаль не считал себя предателем, так как, по словам Тимошкова, «он принес клятву верности своей социалистической родине, Советскому Союзу, а не России».

Ранее посол России в Британии Александр Яковенко пожелал полного выздоровления полицейскому Нику Бейли, пострадавшему при атаке на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

«Я с облегчением узнал, что вас выписали из больницы и вы воссоединились со своей семьей. Я желаю вам полного выздоровления и надеюсь, что вы сможете вернуться к своей нормальной жизни как можно скорее. Я бы хотел выразить мою искреннюю благодарность вам за храбрость, проявленную во время нападения на двух российских граждан Сергея и Юлию Скрипаль 4 марта в Солсбери, которые, я надеюсь, также скоро поправятся», — говорится в официальном сообщении российского посла.

Также Яковенко отметил, что Россия не причастна к инциденту с отравлением Скрипалей. Он подчеркнул, что российская сторона готова сотрудничать с британским и международным следствием.

18 марта постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, отвечая на вопрос «Би-би-си» о том, каким образом нервно-паралитическое вещество оказалось в Солсбери, заявил о возможной причастности к отравлению военной лаборатории в Портон-Даун.

«Когда у вас есть нервно-паралитическое вещество или что-то еще, вы сверяете его с определенными образцами, которые вы храните в своих лабораториях. И Портон-Даун, как мы все знаем, является крупнейшим военным объектом в Соединенном Королевстве, который занимается исследованиями химического оружия. И он действительно расположен всего в восьми милях от Солсбери», — резюмировал российский постпред.