С короной и усмешкой: каким западные СМИ видят Путина

Президент России Владимир Путин вновь оказался на обложке журнала Time — европейская версия известного издания изобразила Путина с ехидной усмешкой и в небольшой короне, напоминающей Большую корону Российской Империи. Впрочем, на Малую корону увенчавший российского лидера головной убор также похож.

Изображение апрельской обложки опубликовано на сайте журнала Time. На ней, кроме портрета Путина, написаны названия двух статей: «Как Владимир Путин планирует остаться на вершине» Михаила Зыгаря (How Vladimir Putin plans to stay on top) и «Почему Россия продолжает тонуть» политолога Айана Бреммера (Why Russia keeps on sinking).

В октябре 2017 года британский журнал The Economist поместил Владимира Путина на обложку в образе «рожденного царя» — президент России облачен в мундир из листов стали с эполетами из баллистических ракет и огромной красной звездой на шее с аксельбантами из цепей. В качестве медалей изображены серп и молот, руки заключенного, глаз и золотой полуостров Крым вместе с куклой Lucky Troll с лицом президента США Дональда Трампа.

The Economist

Выпуск был посвящен столетию Октябрьской революции 1917 года, передает RT.

Тем не менее, гораздо чаще Владимир Путин оказывается на обложках именно журнала Time.

Впервые он появился на обложке знаменитого издания в марте 2000 года. Заголовок статьи гласил: «Выйти из тени. Но человек, который станет следующим президентом России, остается загадкой». Основным вопросом статьи был сам Путин — вернее, сможет ли он «изменить страну перед тем, как она изменит его самого».

В январе 2001 года Путин был уже изображен в образе лидера большевиков Владимира Ленина на броневике. Фоном при этом выступал российский триколор. «Россия Путина — пока растет его авторитарность, растет и его популярность», гласил заголовок на обложке Time.

В ноябре 2003 года номер Time с Путиным на обложке был посвящен аресту бывшего главы нефтяной компании ЮКОС — олигарха Михаила Ходорковского. «Hello, comrade», — напечатан заголовок на обложке желтым шрифтом (Привет, товарищ — «Газета.Ru»).

Time

Июльский номер 2006 года вышел с портретом Путина, отражающемся в капле нефти. Журнал был посвящен саммиту «Большой восьмерки» и задавался вопросом о том,

сможет ли Россия использовать нефть как рычаг политического давления на «международном татами».

В декабре 2007 года Владимир Путин попал на обложке Time как человек года — тогда же ему дали неофициальное и популярное среди западных журналистов прозвище-клише «царь новой России».

После этого Путин появился на обложке Time четыре года спустя — в декабре 2011 года, на фоне массовых протестов на Болотной площади в Москве. Заголовок статьи гласил о вопросах постсоветского поколения российских граждан, желающих знать — «почему в стране не лучше». Спустя три месяца, в марте 2012 года, Путин появился на обложке журнала в связи с победой на президентских выборах.

В сентябре 2013 года европейский выпуск Time вышел с заголовком «Мир глазами Путина», а портрет Путина сопровождался заявлением о «слабой и колеблющейся Америке» и «богатой возрождающейся России». Российского же лидера, по мнению авторов статьи, «не волнует мнение других о нем».

В марте 2014 года, на фоне воссоединения Крыма с Россией по итогам референдума с одобрением более чем 95% жителей полуострова, журнал Time вышел с портретом Путина, который «держит все карты в Крыму, но до сих пор не выиграл».

В августе того же года на фоне крушения малайзийского самолета Boeing с 298 людьми на борту выпуск журнала вышел с изображением Владимира Путин и подписью: «Вторая холодная война. Запад проигрывает в опасной игре Путина».

Наконец, в июле 2017 года портрет Путина на обложке был составлен из серых аватарок пользователей социальных сетей. Как сообщает ФАН, материал был посвящен теме «вмешательства» России в выборы президента США в 2016 году и кибератакам «русских хакеров».

Изображение Владимира Путина появлялось и в других европейских и американских СМИ. Так, немецкий журнал Der Spiegel весной 2017 года поместил на обложку коллаж, в котором объединил лица Путина и Трампа. Редакторы журнала использовали основные черты лица Путина, взяв от Трампа лишь брови и прическу. «Сколько Путина в Трампе?» — написано под иллюстрацией.

Журнал National Review изобразил Путина в августовском выпуске 2016 года в карикатурном образе вампира, подписав шарж «кровавый царь». Несколько раз польские и прибалтийские СМИ изображали российского президента в образе Адольфа Гитлера.

Журнал The New Yorker в марте 2017 года изобразил Путина в виде стилизации под свой логотип — профиля мужчины с моноклем. Правда, российский лидер рассматривает в монокль парящую бабочку с лицом Дональда Трампа.

The New Yorker

Основные же мотивы при изображении Путина в западных СМИ эксплуатируют стереотипы о России и русских. Так, наиболее часто Путин встречается в образе сотрудника КГБ, моряка, царя, силача, уголовника, танкиста, фигуриста, Джокера, Снегурочки, генсека Брежнева, Ленина, гангстера, Гитлера и дзюдоиста.

Ранее в интервью журналистке NBC Мегин Келли президент России Владимир Путин рассказал о своих фотографиях, передает НСН.

На вопрос о снимках, где российский лидер изображен с голым торсом, Путин ответил, что фотографий у него много и они разные. «Я расслабляюсь. У меня много фотографий в рабочей атмосфере, но никто ими не интересуется», — признался Путин.

Кроме того, глава российского государства заявил, что никогда не скакал верхом на медведе. «Я видел свои фотографии, где скачу на медведе. Я никогда не скакал на медведе, но такие фото существуют», — заявил Путин.

В августе 2017 года, обсуждая рыбалку Путина, западные журналисты обратили внимание на физическую форму российского президента. Американская газета The New York Times, назвала отдых президента РФ «свежим выступлением боевитого и любящего приключения российского лидера».

Британская газета The Daily Telegraph назвала Владимира Путина «мачо-экшен-мэном», напомнив о высоком уровне загрязнения озера Байкал. Американская телекомпания ABC News тоже назвала президента «героем боевика» и «любителем приключений».

Издание The National более пространно порассуждало о публичным образе Путина, напоминая, что в 2008 году, будучи премьером, он «застрелил сибирского тигра транквилизирующим дротиком» и «спас съемочную группу от хищника». Кроме того, западные СМИ вспомнили поиск греческих амфор в Черном море с аквалангом и семь шайб, забитых президентом в хоккейном матче в 2015 году.