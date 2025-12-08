В Японии приостановили движение поездов из-за мощного землетрясения

В северной части Японии приостановили движение поездов по нескольким железнодорожным линиям после мощного землетрясения. Об этом сообщила компания JR East в социальной сети X.

«Входящее и нисходящее движение по линии Тохоку <...> приостановлено в связи с землетрясением. Мы не знаем, когда движение поездов возобновится», — предупредил оператор.

В компании добавили, что приостановка движения затронула и другие железнодорожные линии. Движение остановили также и высокоскоростные поезда.

Несколькими часами ранее в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. Для восточного и северо-восточного побережья страны была объявлена угроза цунами. Через несколько минут после землетрясения на севере Японии произошел еще один сильный подземный толчок.

Метеорологическое управление Японии сообщило, что цунами, высота которого составляет около трех метров, движется к восточному и северо-восточному побережью страны. Жителей прибрежных районов в префектурах Хоккайдо, Аомори и Иватэ призвали незамедлительно эвакуироваться в безопасные места.

Ранее еще одно землетрясение в Японии спровоцировало пожары.