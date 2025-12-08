На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Разрушительное землетрясение в Японии спровоцировало пожары

В Японии землетрясение магнитудой 7,6 привело к пожарам
Pawel Mazur/Shutterstock/FOTODOM

Землетрясение магнитудой 7,6, которое привело к остановке движения поездов и пожарам, произошло на севере Японии. Обращений от проживающих в стране россиян не поступало, сообщили корреспонденту ТАСС в российском посольстве в Токио.

Для восточного и северо-восточного побережья страны был объявлен риск цунами. Местные сейсмологи предупреждают, что прибрежные районы префектур Аомори, Иватэ и Хоккайдо могут накрыть волны высотой примерно в три метра.

На данный момент в этих регионах зафиксированы волны около 40 см, однако специалисты подчеркивают, что существует опасность появления повторных, более крупных волн. Жителей прибрежных зон призвали немедленно эвакуироваться из-за наступающего цунами.

Сообщается также о нескольких пострадавших в префектуре Аомори. Подробностей пока нет, однако по информации местных спасательных служб, пострадали несколько человек, находившихся в одном из отелей, туда уже прибыла скорая помощь. Кроме того, в префектуре зафиксированы несколько пожаров.

Компания — оператор аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» Tokyo Electric Power (TEPCO) заявила, что сейчас проводит проверку возможных последствий землетрясения на свои объекты. Аналогичные заявления сделали и другие энергетические компании Японии, включая те, что управляют атомными станциями.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,6 баллов, по данным национального метеорологического управления Японии, находился в Тихом океане к востоку от префектуры Аомори, очаг залегает на глубине 50 км. Начиная с 7 баллов по 12-балльной шкале (MSK-64) землетрясение считается разрушительным. А стихийное бедствие силой в 9–10 баллов приводит к уничтожению зданий, в 11–12 баллов — к структурным изменениям рельефа местности.

Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,4.

