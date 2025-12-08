Правительство планирует ввести ответственность за незаконный майнинг

Правительство России планирует ввести административную ответственность за нарушение законодательства о майнинге и уголовную — за незаконный майнинг. Об этом заявил заместитель председателя кабмина Александр Новак, его слова передает РИА Новости.

«Законодательно урегулируем вопрос оборота цифровой валютой, а также установим административную ответственность за нарушение законодательства о майнинге цифровых валют и уголовную ответственность за незаконный майнинг», — уточнил Новак.

Согласно закону о криптовалютах, заниматься майнингом вправе как российские юрлица и ИП, так и граждане РФ. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели для этого должны быть включены в реестр ФНС. А граждане могут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. Кроме того, по закону все майнеры должны предоставлять ФНС данные о полученной цифровой валюте.

До этого замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что в России майнинг криптовалют стал значительной статьей скрытого экспорта, который влияет на валютный рынок и платежный баланс РФ.

Ранее в Ленобласти полиция провела рейд в цыганском поселении и нашла майнинг-ферму.