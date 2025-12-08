На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Японии произошло цунами после землетрясения

В Японии зафиксировали цунами высотой 40 см после землетрясения
G.H_311/Shutterstock/FOTODOM

На северо-востоке Японии зафиксировали первую волну цунами высотой 40 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе главного метеорологического управления страны.

Сейсмологическое явление произошло в районе префектуры Аомори, где высота цунами 40 сантиметров. В свою очередь, в префектуре Хоккайдо зафиксировали волну цунами высотой 20 сантиметров.

8 декабря метеорологическое управление сообщило, что цунами, высота которого составляет около трех метров, движется к восточному и северо-восточному побережью Японии.

Сообщалось, что угрозу цунами для восточного и северо-восточного побережья Японии объявили после землетрясения магнитудой 7,6. Жителей прибрежных районов в префектурах Хоккайдо, Аомори и Иватэ призвали незамедлительно эвакуироваться в безопасные места.

К текущему моменту никаких сведений о пострадавших не поступало. Тем не менее при канцелярии премьер-министра страны Санаэ Такаити начал работать экстренный штаб по сбору и анализу информации, а также координации работы экстренных служб.

Ранее в Японии предупредили о катастрофических последствиях землетрясения в районе Токио.

