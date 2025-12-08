На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сын известной блогерши потрогал ядовитых гусениц и попал в больницу

Сына блогерши Клары Майя госпитализировали после контакта с гусеницей
claramaia_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бразильская блогерша Анна Клара Майя сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее годовалого сына Хосе госпитализировали в больницу после контакта с ядовитыми гусеницами.

По словам Клары Майя, ее сын обнаружил гнездо гусениц Lonomia obliqua на манговом дереве на заднем дворе. Он случайно коснулся насекомых рукой и получил ожог. Блогерша пояснила, что находилась в доме, поэтому не смогла предотвратить инцидент. Lonomia obliqua является самым ядовитым видом гусениц в мире по версии Книги рекордов Гиннесса.

«Я увидела это и сразу закричала, слава богу, он не навалился на дерево полностью. Но гусениц было довольно много, наверное, около сотни», — поделилась блогерша.

Клара Майя подчеркнула, что укус насекомого мог привести к кровотечению и даже к кончине. У ребенка появились волдыри на ладони. После контакта с гнездом блогерша первым делом промыла руку малышу и приложила лед. Затем она отвезла сына в больницу. Хосе находился под медицинским наблюдением.

Клара Майя добавила, что обратилась в службу санитарно-эпидемиологического контроля, чтобы снять гнездо. Как отметила блогерша, для нее важно было передать гнездо в этот орган исполнительной власти, так как этот материал используют для производства противоядий.

Ранее отца Меган Маркл перевели в обычную палату после ампутации ноги.

