Над регионами России сбили 15 беспилотников ВСУ

Минобороны: системы ПВО сбили 15 дронов ВСУ за пять часов
Inna Varenytsia/Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов сбили 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, семь дронов уничтожили над территорией Белгородской области, еще четыре — над Крымом. Кроме того, два беспилотника сбили над территорией Курской области, а над Брянской областью и Каспийским морем — по одному.

В Минобороны уточнили, что беспилотники были сбиты в период с 12:00 по 17:00 мск. Украинские войска попытались атаковать регионы с помощью дронов самолетного типа, добавили в ведомстве.

Утром 8 декабря в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО за ночь сбили 67 украинских беспилотников над регионами РФ. Больше всего дронов было сбито над территорией Брянской области — 24 летательных аппарата. 12 беспилотников уничтожены над Саратовской областью, 11 — над Ростовской. Девять дронов ликвидированы над Волгоградской областью, по два БПЛА — над территориями Курской, Ленинградской, Тульской областей и над Московским регионом и еще по одному — над Калужской, Орловской и Смоленской областями.

Ранее Кадыров рассказал о мести за налет БПЛА на Грозный.

