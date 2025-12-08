На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Врагам не пожелаю»: Плющенко заявил о сложной ситуации с 14-летней Костылевой

Тренер Плющенко заявил, что у него с фигуристкой Костылевой сложная ситуация
РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в своем Telegram-канале заявил, что переговоры по будущему 14-летней фигуристки Елены Костылевой в его академии пройдут в середине декабря.

«У нас очень сложная ситуация (врагам не пожелаю), но я очень надеюсь, что и переговорщики, и юристы найдут выход из этой ситуации. Я очень люблю Лену, но мне с большим трудом далось это решение, но я его принял», — написал он.

8 декабря появилась информация, что Плющенко не хочет продолжать сотрудничество с Костылевой из-за ее матери.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

27 ноября мать Костылевой сообщила о выселении с территории академии »Ангелы Плющенко». 3 декабря стало известно, что Костылевы всей семьей покинули Москву и уехали в Воронеж.

В конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Ранее Татьяна Тарасова обвинила Плющенко в непрофессионализме из-за 14-летней Костылевой.

