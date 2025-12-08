В Народном фронте предложили предоставлять отцам отпуск при рождении ребенка

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов в ходе заседания Совета по нацпроектам и стратегическому развитию предложил рассмотреть возможность отпуска при рождении ребенка для отцов, пишет ТАСС.

«Предлагаем подумать над отдельными мерами поддержки отцовства. Начать можно с предоставления отцам гарантированного отпуска при рождении ребенка. Сначала на уровне пилотной практики, а потом в перспективе, может быть, и Трудового кодекса», — сказал Кузнецов.

Президент России Владимир Путин во время заседания заявил, что наряду с поддержкой материнства в России необходимо подумать о мерах поддержки «вовлеченного, ответственного отцовства». По его словам, речь, по сути, идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах и больше времени уделяли воспитанию детей, а также вели здоровый образ жизни, чтобы как можно дольше сохранять репродуктивное здоровье.

23 октября Владимир Путин заявил, что Россия, как и другие развитые страны мира, столкнулась с проблемой снижения рождаемости. По словам российского лидера, сейчас в РФ можно наблюдать последствия «эха» двух демографических ям, которые образовались из-за трагических потерь в Великой Отечественной войне и в кризисный период 1990-х годов.

Ранее в Госдуме сообщили о возможном появлении комитета материнства, отцовства и детства.