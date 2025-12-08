На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Марий Эл столкнулись грузовик и пассажирская «Газель»

Четырех человек госпитализировали после ДТП с участием «Газели» в Марий Эл
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Авария с участием грузового автомобиля и пассажирской «Газели» произошла на 17-м км трассы Йошкар-ОлаУржум в Марий Эл. Об этом сообщила прокуратура республики в Telegram-канале.

По данным ведомства, водитель «Газели» не выдержал безопасную дистанцию, из-за чего транспортное средство столкнулось с грузовиком. После этого оно съехало в кювет.

«Четыре пассажира автомашины «Газель» получили телесные повреждения и госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в заявлении.

Из него следует, что прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.

8 декабря Telegram-канал «Мой и твой Воронеж» сообщил, что в Воронежской области легковой автомобиль Lada Kalina выехал на встречную полосу и врезался сначала в машину Skoda, а потом — в ВАЗ-21099. В результате Lada Kalina оказалась буквально разорвана на две части. На кадрах с места происшествия видно, что у транспортного средства полностью отсутствует задняя часть, кузов разбит, и автомобильные детали разбросаны по проезжей части.

В результате ДТП находившийся за рулем отечественной машины 19-летний молодой человек получил травмы. Прибывшие на место врачи скорой помощи доставили его в больницу.

Ранее в аварии с участием грузовика в Башкирии пострадали дети.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами