В Марий Эл столкнулись грузовик и пассажирская «Газель»

Четырех человек госпитализировали после ДТП с участием «Газели» в Марий Эл

Авария с участием грузового автомобиля и пассажирской «Газели» произошла на 17-м км трассы Йошкар-Ола — Уржум в Марий Эл. Об этом сообщила прокуратура республики в Telegram-канале.

По данным ведомства, водитель «Газели» не выдержал безопасную дистанцию, из-за чего транспортное средство столкнулось с грузовиком. После этого оно съехало в кювет.

«Четыре пассажира автомашины «Газель» получили телесные повреждения и госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в заявлении.

Из него следует, что прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.

8 декабря Telegram-канал «Мой и твой Воронеж» сообщил, что в Воронежской области легковой автомобиль Lada Kalina выехал на встречную полосу и врезался сначала в машину Skoda, а потом — в ВАЗ-21099. В результате Lada Kalina оказалась буквально разорвана на две части. На кадрах с места происшествия видно, что у транспортного средства полностью отсутствует задняя часть, кузов разбит, и автомобильные детали разбросаны по проезжей части.

В результате ДТП находившийся за рулем отечественной машины 19-летний молодой человек получил травмы. Прибывшие на место врачи скорой помощи доставили его в больницу.

