В Астрахани сняли ограничения на работу аэропорта

Аэропорт Нариманово в Астрахани возобновил работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 19:13 мск.

В нем уточняется, что в период действия ограничений один самолет «ушел» на запасной аэродром.

Аэропорт в Астрахани приостановил прием и отправку воздушных судов днем 8 декабря примерно в 13:35 мск. Сообщивший об этом Кореняко пояснил, что ограничения на работу воздушной гавани ввели ради обеспечения безопасности полетов.

Утром 8 декабря в Санкт-Петербурге ввели ограничения на работу аэропорта Пулково. Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, над регионом сбили несколько беспилотных летательных аппаратов. Их перехватили в Лужском районе. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было. В настоящее время петербургский аэропорт принимает и отправляет самолеты в штатном режиме.

Ранее в России выявили рост числа страховых случаев с самолетами на земле.