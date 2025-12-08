Расправившийся с матерью и сыном сосед в Подмосковье признался в содеянном

В Подмосковье арестовали подозреваемого в расправе над матерью и сыном

Жителю подмосковных Котельников, которого подозревают в расправе над матерью и ее сыном, избрали меру пресечения. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Специалисты уже допросили мужчину. Во время беседы с правоохранителями он дал признательные показания. Он также добавил, что напал на женщину и ребенка 4 декабря. Причиной произошедшего он назвал затянувшийся конфликт.

«В ходе обыска в квартире обвиняемого обнаружено и изъято орудие преступления – молоток», – сообщается в публикации.

Фигуранта арестовали, под стражей он пробудет до 6 февраля 2025 года.

Москвича задержали после того, как в одной из квартир многоэтажки обнаружили мать и ребенка с серьезными травмами, к этому моменту они уже не дышали.

По данным СМИ, между членами семьи и соседом часто возникали конфликты из-за того, что ребенок шумел. После жестокого нападения мужчина якобы перевернул вещи в квартире, чтобы инсценировать ограбление.

