Роспотребнадзор отреагировал на сообщения об отравлении пассажиров рейса Шанхай — Москва

Роспотребнадзор: случаев отравления пассажиров рейса Шанхай — Москва не выявлено
Shutterstock/Vitalii Matokha

Случаев массового отравления пассажиров самолетов, следовавших из Шанхая в Москву, на текущей неделе зафиксировано не было. Об этом заявили в Роспотребнадзоре со ссылкой на данные управления ведомства по Московской области, пишет «Интерфакс».

«На настоящий момент случаев массового отравления пассажиров рейсов ШанхайМосква, прибывших в аэропорт Шереметьево <...>, не выявлено», — отмечается в заявлении.

В Роспотребнадзоре рассказали, что на борту воздушных судов проводились необходимые мероприятия санитарно-карантинного контроля. При этом специалисты не выявили лиц с повышенной температурой тела, и жалоб от самих пассажиров на самочувствие не поступало.

На этом фоне ведомство подготовило официальный запрос в адрес СМИ, потребовав незамедлительно предоставить все имеющиеся сведения о возможном отравлении пассажиров.

8 декабря Telegram-канал SHOT написал, что на рейсе Шанхай — Москва якобы произошло массовое отравление. По данным журналистов, инцидент случился на борту самолета, принадлежащего компании China Eastern. Утверждалось, что пассажиры почувствовали себя плохо после обеда. Как заявили пострадавшие, причиной отравления стал предложенный бортпроводниками китайский рис.

Ранее в колледже в Сургуте произошло массовое отравление студентов.

