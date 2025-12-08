На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина изнасиловал девочку около метро и получил срок и 14 ударов палкой

В Сингапуре мужчину приговорили к избиению палками за изнасилование
true
true
true
close
Shutterstock

Мужчину из Сингапура осудили за надругательство над несовершеннолетней. Об этом сообщает The Straitstimes.

По данным издания, 12-летняя пострадавшая сама написала ему в социальных сетях и соврала, что ей 13 лет. Он рассказал, что хотел бы совершить с ней действия сексуального характера.

Позже они договорились о встрече. Школьница соврала матери, что отправилась за покупками. На самом деле она встретилась с мужчиной около метро. Педофил отвел ее на лужайку, где надругался.

После встречи девочка поняла, что ее поступок был неправильным. Насильник тем временем продолжал отправлять ей сообщения, в которых просил о новой встрече.

Девочка просила оставить ее в покое, но мужчина продолжал писать с других аккаунтов. Только спустя несколько месяцев она рассказала обо всем матери, которая обратилась в полицию.

Во время разбирательств фигурант не раскаялся и перекладывал вину на школьницу. Его приговорили к 15 годам тюремного срока и 14 ударам палкой.

Ранее СМИ сообщили о введении в Сингапуре порки как наказания интернет-мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами