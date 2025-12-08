Мужчина изнасиловал девочку около метро и получил срок и 14 ударов палкой

В Сингапуре мужчину приговорили к избиению палками за изнасилование

Мужчину из Сингапура осудили за надругательство над несовершеннолетней. Об этом сообщает The Straitstimes.

По данным издания, 12-летняя пострадавшая сама написала ему в социальных сетях и соврала, что ей 13 лет. Он рассказал, что хотел бы совершить с ней действия сексуального характера.

Позже они договорились о встрече. Школьница соврала матери, что отправилась за покупками. На самом деле она встретилась с мужчиной около метро. Педофил отвел ее на лужайку, где надругался.

После встречи девочка поняла, что ее поступок был неправильным. Насильник тем временем продолжал отправлять ей сообщения, в которых просил о новой встрече.

Девочка просила оставить ее в покое, но мужчина продолжал писать с других аккаунтов. Только спустя несколько месяцев она рассказала обо всем матери, которая обратилась в полицию.

Во время разбирательств фигурант не раскаялся и перекладывал вину на школьницу. Его приговорили к 15 годам тюремного срока и 14 ударам палкой.

Ранее СМИ сообщили о введении в Сингапуре порки как наказания интернет-мошенников.