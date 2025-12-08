На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Paramount сделала Warner Bros. предложение о «враждебном поглощении»

ImagePressAgency/Global Look Press

Paramount Skydance Corp. направила акционерам Warner Bros. Discovery (WBD) тендерное предложение о выкупе акций компании по цене $30 за бумагу, включая сегмент Global Networks, куда входят такие известные телеканалы, как CNN, TNT Sports и Discovery. Об этом сообщается на сайте Paramount.

В Paramount отмечают, что сумма предложенной сделки составит $108,4 млрд.

В Reuters отметили, что Paramaount сделала Warner Bros. предложение о так называемом «враждебном поглощении». Это предложение о покупке другой компании, которое направлено напрямую акционерам, минуя руководство, то есть совет директоров.

5 декабря стало известно, что стриминговая платформа Netflix и компания Warner Bros. Discovery заключили соглашение о покупке Warner Bros. за $82,7 млрд. В компании уточнили, что в рамках соглашения Netflix также приобретет телестудии HBO Max и HBO. Ожидается, что сделка будет закрыта после выделения подразделения Discovery Global в новую публичную компанию в третьем квартале 2026 года.

8 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по покупке сервисом Netflix студии Warner Bros. «может стать проблемой». Американский лидер не уверен, что одобрит ее, поскольку получившаяся компания будет занимать слишком большую долю рынка.

Ранее Илон Маск призвал бойкотировать Netflix.

