«Нужно быть благодарными»: российская фигуристка об уходе Костылевой от Плющенко

Фигуристка Гербольдт: Плющенко и его школа сделали много для Костылевой

Чемпионка России среди юниоров 2008 года Катарина Гербольдт в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» высказалась о решении матери 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирины покинуть школу Евгения Плющенко, заявив, что расходиться надо более достойно.

«Я не знаю, шло ли у них все к расставанию или нет, нужно узнать мнение всех сторон. Однозначно можно сказать, что Евгений Плющенко и его школа сделали много для Лены, можно было расходиться на более позитивной ноте. Было сделано и вложено немало, нужно быть благодарными. Если и расходиться, то более достойно», — сказала Гербольдт.

8 декабря мать Елены Костылевой Ирина заявила об отказе от предложений руководства академии и намерении найти для дочери новую школу.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После этого продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

27 ноября мать Костылевой сообщила о выселении с территории академии «Ангелы Плющенко».

Ранее Татьяна Тарасова обвинила Плющенко в непрофессионализме из-за Костылевой.