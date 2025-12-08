На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Андреасян обвинил жертв харрасмента продюсеров в попытках заработать

Режиссер Андреасян обвинил жертв Вайнштейна в попытке заработать
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссер Сарик Андреасян в шоу «50 вопросов» заявил, что большинство жертв движения #MeToo пытались заработать на связи с известным режиссером.

По мнению Андреасяна, большинство случаев харассмента, о которых заявляют зарубежные актрисы, случились по обоюдному согласию.

«Если я приглашу актрису на пробы в отель, почему у нее не возникли вопросы, что она едет в отель? Я читал эти кейсы. «Мы встретились в фойе отеля Беверли-Хиллз, а потом он сказал, что давай поднимемся ко мне». Я не могу представить такой ситуации!» — заявил кинематографист.

Андреасян подчеркнул, что осуждает поведение Харви Вайнштейна. Он назвал продюсера свиньей. Однако режиссер считает, что к этим женщинам тоже есть вопросы.

«Многие поняли, что теперь можно об этом сказать и, как мне кажется, на этом заработать. Я все равно не совсем верю в чистые помыслы. Потому что если к тебе приставали в 91-м году, а ты говоришь об этом в 2016-м. Почему столько лет молчания?» — рассказал режиссер.

Харви Вайнштейн находится в тюрьме, поскольку в феврале 2023 года его приговорили еще к 16 годам заключения по обвинению в изнасиловании в 2013 году актрисы из Лос-Анджелеса. Имя предполагаемой жертвы неизвестно.

Ранее Вайнштейна повторно признали виновным по делу об изнасилованиях.

