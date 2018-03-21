«Это дает шанс на дальнейшее продолжение диалога»

Советники президента США Дональда Трампа уговаривали его не поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах, передает The Washington Post со ссылкой на источники.

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Трамп, однако, проигнорировал мнение советников. 20 марта Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после выборов главы российского государства. «По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах», — говорится в сообщении Кремля.

Белый дом также подтвердил информацию о поздравлении Путина Трампом. В сообщении также подчеркивалось, что помимо обмена любезностями, лидеры также «обсудили состояние двусторонних отношений и условились продолжать диалог об общих приоритетах и вызовах в сфере национальной безопасности».

Лидеры двух стран высказались в пользу практического взаимодействия на различных направлениях. В частности, была в очередной раз затронута тема борьбы с международным терроризмом и подчеркнута важность обеспечения мировой стабильности. Также Владимир Путин и Дональд Трамп сошлись на необходимости ограничения гонки вооружений. Экономическое же сотрудничество они, напротив, решили вместе активизировать.

Жест Трампа вызвал возмущение в политических кругах Соединенных Штатов. С критикой президента выступил известный своим антироссийским настроем сенатор Джон Маккейн.

По словам Маккейна, «лидер свободного мира» не должен поздравлять «диктаторов с победой на фальшивых выборах». Маккейн заявил, что Трамп «оскорбил каждого гражданина России и бесчисленное число русских патриотов», которым было отказано в праве голоса на «свободных и честных выборах, чтобы определить будущее своей страны».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс поспешила успокоить американский истеблишмент. «Мы продолжим занимать прежнюю позицию и быть жесткими, когда это необходимо. В то же время мы хотим продолжать диалог, чтобы работать по некоторым вопросам, которые беспокоят обе страны», — сказала она.

Госдеп также отметил, что прекращение диалога с Россией недопустимо. «Реальность в том, что мы две ядерные державы, две супердержавы в этом мире, и мы должны быть в состоянии снять трубку и вести диалог друг с другом», — прокомментировала телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что

телефонный разговор между главой России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом дает возможность для дальнейшего диалога с американской стороной.

«Два президента великих держав поговорили по телефону, обсудили самые злободневные вопросы, а не только ограничились поздравлениями. Это дает шанс на дальнейшее продолжение диалога по всем направлениям — и дипломатическим, и военным, что, безусловно, важно в современных условиях», — передает слова Шаманова РИА «Новости».

Однако в реальности США продолжают принимать меры «для борьбы с Россией». 21 марта демократ Сет Мултон и представительница республиканцев Элайза Стефаник внесли в палату представителей конгресса США законопроект, направленный на то, чтобы усилить борьбу с «российской пропагандой».

«И Россия, и Китай резко расширили усилия внутри нашей страны, чтобы влиять на общественное мнение, распространять пропаганду и продвигать собственные политические цели. Ключевой частью этой стратегии является использование подконтрольных власти СМИ, которые сеют ложь и распространяют пропаганду», — говорится в заявлении.

Конгрессмен вслед за многими своими коллегами повторил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США в 2016 году, во Франции и Германии в 2017 году, а также «распространении дезинформации» перед выборами в конгресс в 2018 году.