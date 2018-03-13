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«Лондон пустит вход милитаристскую риторику»

Мэй возложила на Россию ответственность за отравление Скрипаля

Москва вряд ли будет выполнять какие бы то ни было ультиматумы по делу «Скрипаля», в том числе — слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о необходимости предоставления Москвой ответа по этому инциденту к вечеру 13 марта. Об этом рассказал член Совета федерации РФ, отставной офицер Службы внешней разведки Игорь Морозов. Он добавил, что для устрашения Лондон, вероятно, пустит в ход милитаристскую риторику.

Член Совета федерации РФ, отставной офицер Службы внешней разведки Игорь Морозов рассказал о том, какие дальнейшие действия против Москвы может предпринять Лондон в связи с делом об отравлении бывшего полковника Главного разведывательного управления России Сергея Скрипаля.

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Днем ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, причастна к произошедшему, и назвала два сценария, согласно которым, по ее мнению, могли развиваться события. Она сказала, что либо речь шла о прямом действии российского государства против Британии. Либо же российское правительство утратило контроль над опасным нервно-паралитическим веществом и допустило его попадание в чужие руки.

В итоге она дала срок до вечера 13 марта, чтобы Москва выбрала из двух вариантов или предоставила свою версию, которая бы удовлетворила Лондон. Иначе — пригрозила Мэй — британские власти будут расценивать случившееся как агрессию против своей страны. В этой связи Морозов заявил, что никто в Москве не собирается выполнять ультиматум Лондона.

«За этим могут последовать определенные шаги, к которым Россия должна быть готова. Мне представляется, что этот ультиматум Мэй никто не собирается выполнять.

Это внутреннее дело Великобритании. И если будут какие-то доказательства, только тогда можно на уровне дипломатических служб рассматривать эту ситуацию. Поскольку этого не ожидается, по всей видимости, последует высылка части дипломатического состава российского посольства и сразу же будут ответные меры. Ответ должен быть жесткий», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что Лондон, вероятно, пустит вход милитаристскую риторику, передает НСН.

«Я полагаю, что Великобритания будет спекулировать на позиции НАТО и укрепления военной инфраструктуры у границ с Россией. Не исключаю, что будет обращение к своим партнерам по НАТО с целью консолидации военно-дипломатических сил. И это — компенсация Великобритании в лице Мэй за выход из ЕС, за появившуюся трещину во взаимоотношениях с Трампом», — детализировал сенатор.

Он обратил внимание на то, что выступление в парламенте Мэй зиждилось исключительно на антироссийской платформе.

«Доказательств в заявлении Мэй не было никаких. Была только антироссийская риторика, привязка России, к этому событию, которое в принципе никак не влияет на отношение российского государства к предателю и изменнику Скрипалю», — сказал Морозов.

При этом он подчеркнул, что Скрипаль был осужден в России, затем выдан Британии и после этого не представлял никакого интереса для Москвы. Равно как и сбежавшие в Британию олигарх, совладелец компаний «ЛогоВАЗ» и «Сибнефть» Борис Березовский, а также бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко.

«Скрипаль как агент был изобличен, признался, находился в заключении. Там сдал всех своих кураторов из MI-6

(секретная разведывательная служба МИД Великобритании) и после этого был помилован. Он жил в Великобритании своей жизнью в кругу знакомых и близких, занимался консалтинговой деятельностью и, видимо, просто стал очередной жертвой именно британских спецслужб. Это мы можем задавать вопрос премьер-министру Великобритании, что произошло с Борисом Березовским? От какого яда погиб Литвиненко и кто это сделал?», — указал российский парламентарий.

Сенатор также связал выступление премьер-министра Великобритании с предстоящими 18 марта выборами президента России.

«Все это сделано накануне выборов президента России. Мэй пытается сделать все возможное, судя по всему, чтобы дискредитировать национального лидера России в завершении выборной кампании. Мэй хотела еще раз показать, что Россия и Путин с пренебрежением относятся к международному праву, преследуют своих бывших граждан и проводят акции по ликвидации», — подвел итог Морозов.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин также назвал смерти Березовского, Литвиненко и отравление Скрипаля звеньями одной цепи, передает ФАН.

«Совершенно очевидно, что случившееся, причем это не первый случай, он был и с Березовским, и с Литвиненко, сейчас Скрипаль. Это все на территории Великобритании. Березовский планировал вернуться в Россию, Литвиненко тоже обсуждал этот вопрос. Однако никто из них до родины так и не доехал», — пояснил спикер.

Дело Скрипаля прокомментировал и президент США Дональд Трамп, передает RT.

«Похоже, Британия считает, что это сделала Россия. Как только мы получим факты — сегодня я буду говорить с Терезой Мэй — и если мы согласимся с ними, мы осудим Россию или кто бы это ни был», — заверил глава Белого дома.

При этом как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не будет отвечать на ультиматум до тех пор, пока Лондон не предоставит Москве доступ к веществу, которым отравили Скрипаля и его дочь, а также не сделает открытым ход расследования. Министр также напомнил, что дочь Скрипаля Юлия является российской гражданкой.