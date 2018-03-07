«Политическая шизофрения»: Собчак удивила Украину

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал слова Собчак о заявлении на разрешение въезда в Крым через украинскую территорию «политической шизофренией». Климкин рассказал в своем твиттере, что его «все спрашивают о Собчак» и «оккупированном» Крыме, будто других тем не осталось.

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Украинский министр заявил, что считает позитивом следование законам Украины для въезда на полуостров, но «законный въезд для ведения кампании нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения, конечно, политическая».

Павел Климкин подчеркнул, что для общения с крымскими татарами и меджлисом (организация запрещена в РФ) необходимо приехать в Киев — Собчак хотела встретиться с крымскотатарским населением полуострова.

Высокопоставленный украинский дипломат в Москве заявил, что посольство Украины в России не получало обращения от кандидата в президенты РФ Ксении Собчак ни в каком виде, передает RT.

Ранее кандидат от «Гражданской инициативы»

Ксения Собчак сообщила, что якобы направила в посольство Украины письмо с просьбой предоставить ей разрешение на въезд в Крым. По словам Собчак, если она и поедет на полуостров, то «только через Украину» и только если получит разрешение на въезд.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Собчак заявила, что «едет к людям, которые там [в Крыму] живут». Так она ответила на вопрос Алексея Венедиктова о том, почему она просит разрешения у украинских властей, если в Крыму живут 2 млн российских избирателей. По словам Собчак, люди в Крыму очень разные, а она едет в том числе и для того, чтобы говорить с крымскими татарами, которые «очень недовольны во многом той ситуацией, которая там происходит». Собчак добавила, что в Крыму, «в первую очередь, живут люди», и будет говорить с крымскими татарами об их проблемах.

Также она высказалась о своих действиях по вопросу Крыма в случае победы на выборах.

«Нужно, первое — поставить заново вопрос о законности присоединения Крыма. Этот вопрос просто заново должен возникнуть в повестке. Нельзя вот как сейчас считать, что этот вопрос решен и любое высказывание на эту тему экстремистское», — заявила Собчак.

Также кандидат отметила, что необходимо «собрать экспертов по этой теме» и либо проводить международный референдум «с участием как жителей России, так и жителей Украины», но в этом случае, отметила Собчак, результаты «могут быть непредсказуемыми».

Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крымского полуострова для Москвы закрыт.

На слова Собчак отреагировали официальные власти Крыма. Так, вице-спикер парламента республики Ефим Фикс заявил в разговоре с РИА «Новости», что своими действиями Собчак прямо нарушает Конституцию России и призвал снять ее с выборов.

«Вызывает удивление, что кандидат в президенты России, человек, который должен понимать законодательство, собирается руководить целой страной и не знает элементарных вещей — не знает Конституции России»,

— подчеркнул Фикс. Крымский парламентарий добавил, что и Республика Крым, и город федерального значения Севастополь являются субъектами России согласно Конституции РФ.

Ранее Ксения Собчак неоднократно высказывалась по поводу статуса Крыма. Еще в октябре Собчак заявила, что Россия присоединила Крым, нарушив международное право, но к жителям полуострова «нельзя относиться как к субъектам геополитики». Она также добавила, что должна быть возможна агитация за разные точки зрения на «крымский вопрос».

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года — после референдума. Украина результатов референдума не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

При этом более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

«Народ Крыма решение принял, проголосовал. Вопрос исторически закрыт. Возврата к прежней системе не существует вообще никакого», — заявил в октябре 2016 года президент России Владимир Путин.