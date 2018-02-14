Кандидат в президенты России Ксения Собчак решила оспорить в Верховном суде участие действующего главы государства Владимира Путина в президентских выборах в марте 2018 года. Об этом Собчак заявила на встрече с избирателями в Курске.

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Телеведущая отметила, что все необходимые документы будут направлены в суд в ближайшее время. Верховный суд России обращение Собчак еще не получил — в базе суда такого иска нет, сообщили в пресс-службе.

«Я стала единственным настоящим кандидатом, который это сделал. Действительно, сегодня мы обладаем таким правом, чтобы обратиться в ВС по поводу вообще участия Владимира Путина в этих выборах. Как кандидат, я сейчас имею на это право, я один из семи людей в стране, кто вообще сейчас имеет на это право», — заявила Ксения Собчак своим сторонникам в Курске (цитата приводится на официальном сайте Собчак).

Кроме того, в эфире «Эха Москвы» Ксения Собчак заявила, что Путин не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата на выборах, так как он неоднократно занимал эту должность. Говоря об этом, Собчак сослалась на 81 статью Конституции РФ, согласно которой один и тот же человек не может занимать президентский пост более двух сроков подряд.

«Владимир Путин уже был президентом два срока, и мы понимаем, что для того, чтобы не нарушить этот конституционный принцип «подряд», была вообще придумана фигура [Дмитрия] Медведева и так называемая «рокировка». То есть, по сути, Путин не нарушил букву Конституции, но, на мой взгляд, нарушил дух Конституции. Поэтому мы решили обратиться в Верховный суд», — заявила Собчак в эфире радиостанции.

В ЦИК, в свою очередь, заявили, что запретов на участие Владимира Путина в предстоящих выборах на данный момент нет.

«Эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, поэтому удивляет, что Ксения Анатольевна [Собчак] только сейчас дошла до того, чтобы опять поднять эту тему. Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ — на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича [Путина] нет», — сообщил «Интерфаксу» зампред Центризбиркома Николай Булаев.

Представитель ЦИК также предположил, что в данной ситуации Собчак действовала на эмоциях. По его мнению, она не станет подавать такую жалобу.

В октябре 2017 года стало известно, что Собчак рассказала Путину о своем намерении баллотироваться в президенты России. По ее словам, диалог состоялся еще в августе, когда действующий российский лидер давал интервью для документального фильма об отце Ксении — Анатолии Собчаке.

«Прийти к нему на интервью, промолчать, а потом через пару недель он бы узнал из газет, что я решилась на такой шаг? Мне кажется это странным, тем более что у моей семьи была история отношений с президентом», — заявила Ксения Собчак.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы Путин объявил 6 декабря 2017 года во время встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

«Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. <…> Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — сообщил российский лидер.

На выборы он пошел самовыдвиженцем — ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты спустя два месяца, 6 февраля. Штаб Путина для регистрации своего кандидата сдал в Центризбирком 315 тыс. подписей в его поддержку — при этом всего штабу удалось собрать около 1,6 млн подписей.

Для Путина нынешняя избирательная кампания станет четвертой в карьере. Впервые Путин принял участие в выборах в 2000 году. Самый большой процент на выборах он получил, когда участвовал в президентской кампании во второй раз — 71,3% в 2004 году. С 2008 года Путин возглавлял правительство, пока в 2012 году снова не был избран главой государства. К последним выборам Дмитрий Медведев инициировал поправки в Конституцию — теперь президентский пост можно занимать шесть лет вместо четырех.

Ксения Собчак, в свою очередь, выдвинулась в президенты от фракции «Гражданская инициатива». Центризбирком также зарегистрировал ее 6 февраля. Выборы президента России пройдут в стране 18 марта. В избирательном бюллетене будут следующие кандидаты: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.